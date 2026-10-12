«Todavía quiero jugar al fútbol tan a menudo como sea posible, porque es lo que más me gusta», explicó Ilkay Gündogan en septiembre de 2025 en un emotivo mensaje dirigido a los aficionados del Manchester City, con el que justificó su fichaje por el Galatasaray de Estambul como agente libre. Pese a su avanzada edad, aseguraba seguir en forma y añadía: «Creo sinceramente que aún puedo jugar a un alto nivel en un equipo de la Champions League». Además, el futbolista, que ahora tiene 35 años, podía jugar en el club favorito de su infancia, «en un país que significa mucho para mí». Acompañó la firma del contrato con una foto de cuando era niño en la que llevaba una gorra del Galatasaray, que había publicado poco antes.

Sin embargo, casi exactamente 13 meses después, las ilusiones de Gündogan se han desvanecido. Los minutos de juego, tan importantes para él, se han reducido prácticamente a cero: apenas once repartidos en dos partidos. En la Süper Lig, ha pasado los últimos seis encuentros consecutivos de principio a fin en el banquillo. Como era de esperar, ahora pesa más la frustración que el hecho de vestir la camiseta del club de sus amores desde niño. Aun así, sorprendió que el sábado un veterano habitualmente tan sereno perdiera los nervios de esa manera en público.

Preguntado si se sentía preparado para reencontrarse el martes con su exequipo, el FC Barcelona, en la Champions League, Gündogan respondió con brusquedad tras pasar, una vez más, 90 minutos en el banquillo ante el Kasimpasa: «Si no juego, ¿por qué iba a estar preparado?». Como cabía esperar, sus palabras causaron un gran revuelo en la prensa turca y entre los aficionados, siempre apasionados. Por eso, el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, se apresuró a quitar hierro al asunto. «Creo que se malinterpretaron las palabras de Ilkay. Puede que estuviera algo tenso después del partido porque calentó y luego no entró», declaró, según el periodista Burhan Can Terzi. Y subrayó: «No le he dado demasiada importancia, porque Ilkay entrena bien y está esperando su oportunidad de jugar».

Pero es probable que para Gündogan el asunto no esté zanjado. Su salida parece cada vez más cercana, aunque su relegación al banquillo tampoco ha surgido de la nada.

Ilkay Gündogan, bajo la lupa: por qué ya se veía venir su papel de suplente

Poco después de su llegada, celebrada con euforia por los apasionados aficionados, ya se veía que a Gündogan no le resultaría fácil asentarse a largo plazo a orillas del Bósforo. El centrocampista, al que Pep Guardiola llegó a adorar por su técnica y su inteligencia con el balón, tenía evidentes problemas de adaptación. Y eso que, tras regresar al Manchester City después de pasar un año en el Barça, había seguido jugando con regularidad. Terminó aquella etapa con nada menos que 54 partidos, 33 de ellos en la Premier League y diez en la Champions. Parecía lógico pensar que alguien que aún jugaba tanto tendría un puesto de titular en la máxima categoría turca, de un nivel sin duda inferior. Seguramente muchos lo pensaron, incluido el propio Gündogan, como dejan entrever sus palabras de despedida.

Pero pronto quedó claro que era una idea equivocada. Gündogan jugaba con cierta regularidad, sí, pero estaba lejos de ser un titular indiscutible. En sus 32 apariciones entre la liga y la Champions League, entró desde el banquillo doce veces y fue sustituido en 15. Ahora, incluso es raro que su dorsal aparezca iluminado en el tablero de cambios. Las críticas en la prensa, entre los expertos y en las redes sociales —que su compañero Leroy Sane también conoce bien— son las mismas entonces que ahora: Gündogan es demasiado lento, influye poco en el juego y presenta carencias físicas.

«Los problemas se conocen desde hace dos meses y medio, y entonces entra İlkay, que ni siquiera se hace notar en el campo. Algunos en el centro de entrenamiento dicen que no corre lo bastante rápido», afirmó, por ejemplo, el exinternacional turco Nihat Kahveci tras los cinco minutos que disputó Gündogan en el estreno en la Champions League ante el Sporting de Lisboa hace unas semanas. A raíz de aquello, la esposa de Gündogan discutió en internet con aficionados decepcionados del Galatasaray. Su respuesta desafiante a los insultos, algunos muy duros, dirigidos a su marido en las redes sociales fue: «Si queréis saber por qué Ilkay no juega, preguntádselo a vuestro entrenador, no a mí».

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Se acaba el contrato de uno de los mejor pagados: Ilkay Gündogan desmiente un rumor

Según se comenta, está descartado que Gündogan renueve su contrato, que vence al final de la temporada. El diario turco Sabah llega a informar de que el Galatasaray presionaría para que se marchara en invierno. El club de la metrópoli turca querría cortar por lo sano y desprenderse cuanto antes del veterano, aunque solo fuera para quitarse de la nómina su elevado salario anual, cifrado según los rumores en 4,5 millones de euros. Al parecer, Buruk tampoco tiene intención de volver a darle un papel importante en lo que resta de temporada.

Gündogan, por su parte, aseguró a Mundo Deportivo que no piensa en marcharse. «Los rumores sobre mi traspaso no son ciertos. Quiero seguir aquí después del mercado de invierno y darlo todo para ganar otro título con el Galatasaray». Otro indicio de que la información podría ser falsa: en ella no se mencionaba a ningún posible destino.

En verano, un ambicioso exequipo alemán podría ofrecerle una salida. No el Borussia Dortmund, sino el 1. FC Núremberg, de segunda división. Tras un fulgurante comienzo de temporada, con un fútbol ofensivo impresionante a las órdenes de Miroslav Klose y gracias a una destacada política de fichajes y trabajo con la cantera, el equipo de Franconia ocupa el segundo puesto de la tabla con 17 puntos en siete partidos.

Ilkay Gündogan: ¿regreso a su antiguo amor?

Gündogan comenzó su carrera profesional en el Núremberg en 2009, y los rumores sobre un posible regreso circulan desde hace años. También porque él mismo ha coqueteado públicamente en varias ocasiones con esa posibilidad. «Por supuesto que puedo imaginarme volviendo. En el papel que sea. Ya sea para jugar uno o dos años más o quizá como directivo o entrenador... No lo sé. Todo es posible», dijo Gündogan en una entrevista con Sky en julio.

Para que se produjera el regreso del hijo pródigo, que ilusionaría a los románticos del fútbol y, sobre todo, a los aficionados del Núremberg, probablemente sería necesario el ascenso a la Bundesliga. Un reencuentro en invierno habría sido improbable en cualquier caso por el obstáculo económico, salvo que el Galatasaray rescindiera el contrato de Gündogan contra todo pronóstico. Una cesión tampoco serviría como solución temporal. Los estatutos de la FIFA establecen que, al término de una cesión, a un futbolista profesional debe quedarle al menos un año de contrato con su club de origen, o una opción equivalente para prolongarlo, para evitar que pueda ser apartado y quedarse después sin equipo.

Si Gündogan decide finalmente hacer de tripas corazón y aguantar seis meses más en su situación actual, podría llegar libre al Núremberg en verano. Allí, en el club de sus primeros años, podría volver por fin a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol.

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Los clubes de Ilkay Gündogan como profesional