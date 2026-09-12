¡Solo once minutos de juego esta temporada hasta ahora! Ilkay Gündogan y otros dos profesionales habrían acabado en la lista de descartes del Galatasaray





Ilkay Gündogan ha estado once minutos sobre el césped con el Galatasaray de Estambul en esta temporada, admittedly todavía bastante joven, antes del partido contra el Kocaelispor del domingo (19:00 horas) en la Süper Lig. Tras entrar como suplente en el primer partido de liga ante el Corum FK (2-2), recientemente pudo participar otros seis minutos en la derrota por 1-3 frente al Sporting de Lisboa.

Después se alzaron duras críticas contra el antiguo capitán de la selección alemana. Un experto se burló de la falta de velocidad del centrocampista y, en las redes sociales, los aficionados habían pedido su salida.

Ahora bien, los responsables del Galatasaray seguramente no presten demasiada atención a los comentarios en las redes sociales, pero supuestamente han llegado a la misma conclusión. Según informa el influyente periódico turco crítico con el Gobierno Sözcu, los dirigentes del campeón turco estarían considerando desprenderse en invierno de un trío encabezado por Gündogan.

¿Por qué Ilkay Gündogan ya no juega en el Galatasaray?

Además de Gündogan, también formarían parte de ese grupo el ex del Schalke Kaan Ayhan, nacido en Gelsenkirchen, y Wilfried Singo. Ayhan (31) suma incluso solo un minuto de juego en la presente temporada y no fue inscrito para la Liga de Campeones; el defensa Singo, de 25 años, es quien más ha jugado hasta ahora del trío: 41 minutos.

El periodista Ibrahim Seten también informó en el canal de YouTube 343 Digital de que el trío estaría en una especie de lista negra. También desveló un supuesto próximo destino para Gündogan. Según esa información, el ex del Manchester City y del FC Barcelona pondría rumbo a la MLS o a Arabia Saudí.

Gündogan se había incorporado en otoño de 2025 a su club favorito, el Galatasaray. Si la pasada temporada disputó todavía 38 partidos entre todas las competiciones (2 goles, 5 asistencias), en la actual campaña apenas está teniendo protagonismo. El motivo serían razones puramente tácticas y deportivas, al menos no se sabe nada de una ruptura o algo parecido con el entrenador Okan Buruk.



