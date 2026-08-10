Pejcinovic llega al país suabo procedente del descendido VfL Wolfsburgo y firmó con el VfB un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Según informaciones de prensa, el traspaso ascendería a 25 millones de euros, lo que convertiría al jugador de 21 años en el segundo fichaje más caro de la historia del club. El récord lo tiene Deniz Undav, que la pasada temporada llegó al conjunto suabo por 26,7 millones de euros.

"Estoy deseando empezar en el VfB, la ilusión es enorme. Ya conozco a algunos de mis nuevos compañeros de los equipos juveniles de la DFB y he mantenido muy buenas conversaciones con los responsables, por eso no tuve que pensármelo mucho cuando me enteré del interés del VfB", cita a Pejcinovic un comunicado del club.

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Dzenan Pejcinovic marcó doce goles con el Wolfsburgo en 2025/26

El director deportivo Fabian Wohlgemuth subrayó: "Por un lado, estamos convencidos de sus cualidades futbolísticas; por otro, nuestra intención era seguir reforzando la plantilla para los próximos retos en la Bundesliga, la Champions League y la Copa de Alemania. Dzenan lo tiene todo para ser de inmediato una opción valiosa en ataque".

El jugador de 21 años marcó doce goles oficiales con el VfL Wolfsburgo la pasada temporada. Además, pasó por numerosas selecciones juveniles de la DFB.