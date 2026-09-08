Según el superordenador de OPTA, existe un 19,4 por ciento de probabilidades de que el campeón récord del fútbol alemán pueda alzar en junio de 2027 la codiciada Orejona. Solo le supera el FC Arsenal, que según la IA tiene una opción aún mejor, con un 20,9 por ciento.

El Bayern tiene un 32,4 por ciento de opciones de alcanzar la final en el Estadio Metropolitano de Madrid, mientras que sus probabilidades de meterse en semifinales son del 49 por ciento. Las opciones de clasificarse para cuartos de final están en el 70,4 por ciento, y el FCB incluso alcanzará los octavos de final con un 93,3 por ciento de probabilidad, siempre según el superordenador.

Los otros tres clubes alemanes tienen opciones claramente peores de levantar la Orejona. Mientras que el BVB todavía cuenta con un 1,8 por ciento de posibilidades de conquistar el título, el VfB Stuttgart y el RB Leipzig ya tienen un cero antes de la coma, con un 0,7 por ciento y un 0,3 por ciento, respectivamente.

La situación es algo mejor en cuanto a la probabilidad de disputar los octavos de final. Borussia Dortmund alcanzará la ronda de los últimos 16 equipos en un 58,1 por ciento de los casos, el VfB en un 52 por ciento y el RB en un 33,6 por ciento.

¿Qué club tiene menos opciones en la Champions League?

Según el superordenador, el club con menos opciones de conquistar la Champions es el ucraniano Shakhtar Donetsk, con un 0 por ciento. Incluso alcanzar las semifinales sería una auténtica sensación: aquí la probabilidad es del 0,1 por ciento.

El BVB arranca oficialmente ya este martes la nueva temporada de la máxima competición continental con el partido ante el FC Villarreal. Mañana será también el turno del VfB Stuttgart, ante el Viking FK, antes de que el jueves entren en escena el Bayern, contra el Bodö/Glimt, y el Leipzig, frente al Como.