El Bayern de Múnich vivió una primera parte para olvidar ante el Viking Stavanger en la Champions League. Antes de que se cumplieran dos minutos, llegó el primer gol en la portería visitante, defendida por Jonas Urbig en sustitución de Neuer: Gianni Stensness se impuso en el centro del área tras un córner y cabeceó el balón al rincón derecho. La situación empeoró para los muniqueses, que estaban siendo superiores, cuando el conjunto noruego, muy inferior sobre el papel, amplió la ventaja antes del descanso: tras un contraataque magníficamente ejecutado, Peter Christiansen superó con astucia a Nathaniel Brown y marcó con un disparo raso y colocado desde 20 metros.

Mientras los dirigentes del Bayern Max Eberl y Jan-Christian Dreesen permanecían en la grada con el gesto petrificado, el analista televisivo Christoph Kramer fue contundente. Según él, el 1-0 era «un potenciador absoluto de la euforia» y el Bayern podría haberlo evitado fácilmente.

El campeón del mundo en 2014 subrayó primero que es «un gran admirador de la forma de jugar del Bayern bajo las órdenes de Vincent Kompany en los últimos años». Pero añadió: «Sobre todo fuera de casa, hay que enfriar el ambiente del estadio en los primeros minutos y, a veces, mandar esos balones a la grada. ¡Solo en los primeros minutos! Para no llegar a una situación en la que todo un estadio empiece a creer de verdad».

Sin embargo, el Bayern había intentado salir jugando desde el principio ante la presión del Viking. La apuesta salió mal de inmediato: en el primer minuto, el central Min-jae Kim perdió el balón junto al banderín de córner ante los locales, que habían adelantado mucho sus líneas. Jonathan Tah despejó a córner el centro posterior y de esa jugada llegó el gol en contra.

Después, el Bayern apenas transformó su superioridad en ocasiones peligrosas, por lo que Kramer señaló que «no es ni mucho menos inmerecido que Stavanger vaya ganando aquí 2-0». Para el exfutbolista, una de las principales carencias era la salida de balón, unida a la falta de creatividad.

Getty Images

«Upamecano le vendría bien al juego ofensivo del Bayern, aunque sea central», afirmó Kramer. Y, en efecto, Kompany dio entrada al francés para la segunda parte. Ismael Saibari y Alphonso Davies también entraron en el partido.