Compartir Sigue a GOAL en Google

En el Barcelona hay una realidad que nadie puede negar, pero han sido los números los que han revelado su verdadera dimensión: un equipo entero, con todas sus estrellas y toda su historia, solo ha jugado sin un futbolista durante 85 minutos en toda la temporada. Ese jugador es Lamine Yamal, canterano del club, que en tiempo récord ha pasado de ser una promesa a convertirse en el corazón del Barcelona y en el jugador del que Hansi Flick no puede prescindir nunca.

Anuncios

Hay una estadística asombrosa, recogida por «Mundo Deportivo», que invita a reflexionar sobre la importancia de Lamine Yamal para el Barcelona y, sobre todo, sobre el grado de dependencia del equipo respecto a este jugador de la casa. De los 17 partidos oficiales que ha disputado el equipo hasta ahora, 13 en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, el joven extremo ha sido titular en todos y solo ha sido sustituido en cuatro ocasiones.

De los 1530 minutos posibles, el equipo de Flick solo ha jugado 85 sin Lamine, y el resultado siempre fue favorable. En el partido de Bakú ante el Qarabag, Hansi Flick jugará sin él por primera vez, una auténtica prueba que revelará cuánto pierde el Barcelona cuando tenga que ganar un partido sin Lamine con el marcador todavía por decidir.

Hay un denominador común llamativo en los cuatro cambios: en todos ellos, Lamine abandonó el campo con el resultado prácticamente decidido y con una amplia ventaja. Por tanto, nunca ha sido sustituido en un partido competido, bajo una gran presión o con el marcador sin decidir.

El primer ejemplo fue ante el Elche. Lamine fue sustituido en el minuto 65, cuando el Barcelona ya ganaba 2-0, y el equipo completó una goleada por 5-0. Una situación similar se repitió contra el Levante: se marchó en el minuto 66 con el 3-0 en el marcador, tras marcar dos goles, y el partido terminó 4-2 después de que el Barcelona sufriera más en los minutos finales.

Anuncios Anuncios

Ante el Real Betis fue sustituido en el minuto 70, con 4-2 en el marcador y tras haber marcado un gol, y el Barcelona amplió su ventaja hasta el 5-2. El último ejemplo, ante el Alavés, confirma esta tendencia: Lamine dejó el campo en el minuto 74 con 5-0, después de anotar dos goles, y el encuentro terminó 6-1.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Cuatro partidos, cuatro cambios y cuatro situaciones en las que el marcador permitió al cuerpo técnico prescindir de su jugador más vital sin arriesgar demasiado, aparentemente, a nivel colectivo. La explicación es clara: cuando el Barcelona domina el partido, puede dosificar los minutos de Lamine; cuando reina la incertidumbre, su presencia se vuelve más importante.

Pero el problema de fondo no se limita a los cambios. Lo realmente importante es lo que ocurre cuando Lamine no está en el campo y el Barcelona necesita encontrar soluciones sin su principal fuente de poder ofensivo. Hasta ahora no se ha dado ninguna situación de emergencia sin el internacional español. No cabe duda de que su influencia condiciona el rendimiento colectivo del equipo, y su importancia también se refleja en los minutos que ha disputado y en su aportación ofensiva.

Anuncios

La conclusión es que el Barcelona cuenta con una ventaja competitiva excepcional gracias a Lamine Yamal, pero también corre el riesgo de que esa ventaja se convierta en una dependencia estructural. Los cuatro cambios reflejan que Flick ha encontrado oportunidades para protegerlo, aunque no permiten ver cómo responde el equipo cuando tiene que competir sin él en una situación de máxima presión.

En Bakú, todos tendrán la respuesta por primera vez. ¿Puede el Barcelona ganar sin Lamine? ¿O esos 85 minutos fueron solo el comienzo de una historia de dependencia que podría costarle caro al equipo en el futuro?