El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, reveló los motivos de sus elecciones para el once titular en el duelo ante el Atlético de Madrid, previsto para esta noche, aclarando la situación de Eric García de cara a su participación y el secreto de preferir a Marc Bernal sobre Frenkie de Jong para suplir la ausencia de Rodri, además de insistir en el deseo de su equipo de lograr la victoria en el encuentro que enfrenta al líder de la liga con el segundo clasificado.

Flick afirmó, en declaraciones a los medios antes del partido, que el hecho de que Eric García empiece en el banquillo se debe a dos factores: su falta de puesta a punto y su confianza en Brian Fariñas, que está ofreciendo buenos niveles durante el último periodo.

Explicó: "Son las dos cosas a la vez. Brian ha jugado bien y atraviesa un momento especial, al igual que Lamine Yamal en esa zona, y las cosas van muy bien. Tenemos que gestionar los minutos de participación de Eric, y estoy contento con su regreso a la lista del equipo, pero no puede jugar más de 30 minutos".

Sobre la naturaleza del esperado partido ante el Atlético de Madrid, el técnico alemán señaló que los enfrentamientos anteriores le dan al equipo conocimiento sobre las características del rival, pero que ello no elimina la necesidad de afrontar el encuentro como un nuevo comienzo, subrayando la importancia de mostrar confianza y calidad desde el primer minuto.

Y añadió: "Quiero ver al equipo mostrar su calidad y su fuerza, siendo conscientes de que jugar aquí no es fácil, porque el Atlético pelea, y nosotros también tenemos que pelear. Lo importante es mostrar nuestro potencial con el balón, intentar constantemente crear ocasiones y mover al rival y el balón".

En cuanto a su elección de Marc Bernal en lugar de Frenkie de Jong para suplir la ausencia de Rodri, Flick elogió los niveles que ha ofrecido el joven jugador durante la temporada, diciendo: "Marc Bernal ha hecho un trabajo estupendo esta temporada, y en cada partido en el que ha participado ha aparecido bien, y estoy muy contento con él".

El entrenador del Barcelona concluyó sus palabras recalcando que el objetivo de su equipo es claro en el duelo ante el Atlético de Madrid, al tratarse de un partido que enfrenta al líder de la clasificación con el segundo clasificado, insistiendo en que sus jugadores afrontan el encuentro con mucha confianza y con el deseo de traducir esa confianza en una victoria.