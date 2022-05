Soler y Gayà: El "no" del Barcelona y la puerta entreabierta del Atlético de Madrid

Valencia es un polvorín. Además de la publicación de los polémicos audios del presidente Anil Murthy y de la desafección de la afición hacia la gestión de Peter Lim, hay que sumar la delicada salud financiera del club. Más allá de la tormenta institucional y social que ha generado 'Meriton' en Valencia, el club está realmente estrangulado económicamente. Tiene previstas pérdidas por 36 millones de euros, aparte de la obligación de ingresar 37 millones de euros en ventas antes del 30 de junio. Precisamente por eso, desesperado por vender activos, Anil Murthy, con el visto bueno de Lim, viajó a la Ciudad Condal para ofrecerle a Carlos Soler y José Gayà al FC Barcelona. La respuesta, por ahora, fue "no".

El Barça dice "no" por Soler y Gayà...de momento

'Meriton' realizó un viaje relámpago a Barcelona para poner sobre la mesa a Soler y Gayà, que todavía no han renovado sus contratos, que expiran el 30 de junio de 2023. Ese ofrecimiento es realmente paradójico por dos cuestiones: primero, porque hace unos días negaron en un comunicado oficial que negociaran la venta de Soler; segundo, porque el Valencia ha tenido la 'feliz' idea de buscar financiación el Barcelona, que acumula el 58% de la deuda neta de LaLiga y que está excedido en su "fair play", con un saldo de -144 millones de euros en cuando a su límite de coste salarial. Obviamente, la respuesta azulgrana ha sido negativa. No porque no interesen los jugadores, sino porque ahora mismo es inasumible ficharles.

Si no vende o cede activos, complicado fichar

Aplicando la famosa regla del '1 por 4' (puedes invertir 1 millón de cada cuatro que ahorres), el Barça tendría que pagar por Soler y Gaya, redondeando, unos 6 millones netos (12 brutos), lo que le acarrearía, ahora mismo, tener que generar ahorros y plusvalías por 58 millones de euros brutos. Algo inviable. Al menos, hasta que el Barça no active palancas económicas firmando con "CVC" o vendiendo y cediendo activos como "BLM" o "Barça Studios". De ahí el "no"· del Barça. Un "no" cantado. Primero, porque ahora mismo no puede embarcarse en esa operación. Y segundo, porque sabiendo que el tiempo juega a su favor y en contra del Valencia, podría esperar unos días, esperando una rebaja del precio. Es el Valencia el que está obligado a vender y el que necesita dinero antes del 30 de junio.

Valencia desesperado, Atlético paciente

Ahí, en esa desesperación y urgencia del Valencia por vender, es donde puede jugar sus cartas un tercer club, el Atlético de Madrid. Tras las ventas pactadas por Kondogbia o Wass, el cuadro rojiblanco contempla con interés la situación de Carlos Soler y José Luis Gayà. Los dos son del agrado de Simeone y de la secretaría técnica, pero en el Atleti no se van a lanzar a meterse en esta subasta hasta que no pasen los días, porque saben que 'Meriton' necesita vender y que, cuando las hojas del calendario avancen, esa necesidad crecerá si no encuentran comprador. El Atleti, que siempre vende antes de comprar, quiere ir con pies de plomo. Ambos jugadores interesan, pero van a esperar acontecimientos y esperar a que el Valencia rebaje sus pretensiones económicas antes de moverse en el mercado.

Si hay rebaja, el Atlético moverá ficha

En el club colchonero no podrían desembolsar 50-60 millones por ambos, pero sí afrontar un fichaje si el precio se rebaja y acaba ascendiendo a unos 30 millones por los dos. Una estrategia de mercado realmente lógica, porque así fue como en su día lograron fichar a Kondgobia o Wass. Jugando con la necesidad del Valencia. Si 'Meriton' se desplazó a la Ciudad Condal a ofrecer a ambos jugadores, en el Atlético creen que no sería raro que pronto se pongan en contacto con el club colchonero para sondear si les interesan ambos futbolistas. Si entre Peter Lim y Joan Laporta hay una buena relación, con Gil Marín, el CEO del Atlético, es exactamente igual. El 'tercer hombre' que podría ser decisivo este verano en Barcelona, Atlético y Valencia es Jorge Mendes, el agente portugués. En su baraja hay muchos comodines, entre los tres clubes tienen muchos intereses cruzados y si Mendes anda por medio, el verano será largo.