Solari se queja del calendario: “Es curioso, esperamos que no sea deliberado”

El Real Madrid tendrá un día menos de descanso que el Barcelona tanto para la ida como, especialmente, para la vuelta. Enfado en la Casa Blanca

El Real Madrid se medirá al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey este mes de febrero, y lo hará con dos días menos de descanso que el equipo culé. Ya ha perdido un día de cara al encuentro de la ida de este miércoles: jugó el domingo mientras que los culés lo hicieron el sábado. Pero es que La Liga hizo público este lunes los horarios correspondientes a la jornada anterior al Clásico de la vuelta en el Santiago Bernabéu y, sin justificación aparente, volvió a dejar al equipo blanco con otro día menos de descanso que el Barcelona.

Los blaugranas juegan el sábado por la tarde (pese a que esa semana previa tienen partido de Champions League), y el Real Madrid, que no tiene partido en los siete días previos, jugará el domingo a las 20:45. El último horario posible. El que menos descanso le deja de cara a preparar ese Clásico de vuelta.

Esta decisión ha generado bastante controversia en el seno del Real Madrid, según pudo constatar Goal. Y de hecho, el propio Solari no se ha mordido la lengua en la rueda de prensa previa al Clásico de la ida: “ Cuanto menos es curiosa la elaboración del calendario . Tiene que responder La Liga. Nosotros tenemos que ir y hacerlo lo mejor posible”. El técnico fue preguntado por Goal el pasado domingo, tras el partido ante el Alavés, y en aquel entonces no se quiso ‘mojar’. Pero una vez conocido el calendario para la vuelta, no lo ha querido evitar ya.

Su última respuesta de la rueda de prensa, también a pregunta de Goal, llegó cargada de ironía igualmente. ¿Ahora ya sí cree que la elección del calendario puede ser deliberada? “ ¡Esperemos que no sea deliberada! ”, se limitó a decir, con la clásica sonrisa pícara. Pero sin tampoco negarlo tajantemente. La polémica está servida encima de la mesa. El Clásico comienza ya condicionado por el calendario de La Liga y la RFEF.