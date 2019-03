Solari: "La mayoría de jugadores han estado a la altura del Real Madrid, los que no ya lo saben"

El técnico argentino dejó entrever que era una despedida aunque afronta el partido ante el Valladolid "profesionalismo" y "compromiso máximo".

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga ante el Real Valladolid, que podría ser su último encuentro como preparador merengue.

"Todos estamos de paso. Lo más importante es el siguiente partido. Hoy hemos salido a trabajar y así saldremos mañana. El compromiso siempre es máximo", comentó sobre si el duelo ante los pucelanos puede ser su último partido como entrenador.

¿Cómo afronta el partido?: "Afrontamos el partido de mañana con profesionalismo. Veremos un partido muy duro como lo son todos los partidos de Primera División. Debemos sacarlo todo para seguir sumando puntos. Matemáticamente todavía podemos ganar la Liga aunque es casi imposible. Debemos seguir sumando".

Su relación con los jugadores: "La mayoría de jugadores han estado a la altura del escudo. Los que no se lo he dicho personalmente. Respondí que la mayoría de jugadores han estado a la altura del escudo. Los que no ya lo saben por mi propia parte".

Ramos viaja a Valladolid estando sancionado: "Me parece fantástico que Ramos quiera venir a Valladolid y viajar con el equipo. Ejercicio de capitán".

La reunión de los jugadores para cambiar la situación: "Son cosas internas y se quedan dentro del vestuario. Autocrítica la hacemos siempre y somo muy severos en este apartado. No solo la hacemos después de una derrota. La autocrítica es un proceso diario y más todavía en la victoria. Lo fácil es encontrar culpables en los momentos malos. Pero las cosas que suceden dentro del vestuario se quedan allí".

¿Cómo ve a la afición?: "Es un momento triste y doloroso. Pero no creo que sea incompatible con el reconocimiento del orgullo y el honor de este equipo. Este equipo ha caído eliminado más de mil días después de la Champions League. Debemos tenerlo todos. Los trabajadores del club pero también la afición. Y luego abrir una fase de autocrítica".