Solari: “Cuesta darle el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid”

El técnico defiende los logros merengues a las puertas de la tercera final seguida del Mundial de Clubes.

Santiago Solari puede ganar este sábado su primer título como entrenador del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes ante Al-Ain y el técnico argentino quiso detenerse a elogiar los grandes logros merengues en los últimos tres años.

“Eso ya se decía el año anterior, y el anterior y el anterior… Es imposible ganar las Champions de aquí a los próximos 200 años. Porque es fútbol, y hay competencia. Pero me da la sensación de que nos cuesta a todos darle el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en estos cinco años. Me sorprende todos los días, cada vez que me levanto. Son cuatro Champions en el último lustro y tres seguidos. Es el espíritu del club: mirar a lo siguiente. Pero no por eso se puede olvidar lo que hemos logrado. Es extraordinario. Y mañana intentaremos dar un paso más para sumar a la historia. Si el Madrid ha ganado tanto, es porque se concentra y le pone toda la energía a las finales. Lo que más me ocupa es que estemos metidos, que cada jugador esté ahí jugando el partido, y lo esté desde hoy mismo”, explicó.

El Al Ain: “Ellos usan muchos bloqueos, hacen incluso faltas, en saques laterales incluso. Había muchos tunecinos mosqueados también, no sólo River. Pero esas son las armas de los rivales. Haremos lo posible para que no sucedan”.

Las sorpresas en el torneo: “El Mundialito se ha democratizado. Me parece mejor esta versión que la vieja Intercontinental. No hay sorpresas, aunque esperaba que River pasara. Ha sucedido tantas veces que demuestra ya que esto es muy competitivo. Y aquí los campeones lo son por algo”.

Isco: “Vi a Isco muy bien el otro día en el partido, y también entrenando. El cuerpo técnico estamos felices cuando los jugadores están disponibles y, si además, lo hacen bien a alto nivel, pues se dificultan las decisiones, pero se facilita todo lo demás”.

Cómo espera al rival: “Al Ain va a tratar de jugar como lo viene haciendo: solidez defensivo, con rapidez, habilidad, incluido Caio, también tratará de sacar ventaja de pelotas paradas”.

Su primer título: “El fútbol es algo colectivo, y lo que tengo ganas es de que como club refrende una vez más el valor de haber ganado la última Champions, con el tercer título seguido, a la que hay que darle una importancia excepcional. Es un broche para muchos de estos jugadores que han estado en cuatro y tres Champions, además de cuatro y tres Mundiales. Es algo difícil de repetir. Es una hermosa oportunidad”.

¿Un Madrid-Barcelona de final de Champions?: "Es una hipótesis tan lejana que habría que tomarse el Delorean para llegar ahí”.