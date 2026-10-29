Sofyan Amrabat ha dejado claro en una entrevista con la NOS que quiere proclamarse campeón esta temporada con el Ajax. El marroquí llegó libre este verano al Johan Cruyff Arena, donde la directiva llevaba tiempo buscando un «6» adecuado y asequible. Amrabat asegura que desempeña a su manera su papel de mediocentro defensivo.

Amrabat firmó en agosto un contrato de dos años con el Ajax y ha disputado todos los partidos desde su debut, el 5 de septiembre contra el PSV. En los últimos cinco encuentros del Ajax fue titular y jugó los 90 minutos.

Amrabat sabe que la posición de «6» es importante en Países Bajos y en el Ajax. «Creo que en Países Bajos les gustaría que un número 6 recuperase el balón, avanzase con él, regatease a tres rivales, centrase, rematase él mismo y además volviese a defender. Que ese sea ahora el número 6 ideal del Ajax», dice Amrabat entre risas.

«No, pero ¿cómo desempeño yo ese papel? A mi manera. Simplemente intento ayudar al equipo. Quiero ser campeón e intento que el resto del equipo juegue mejor. Unas veces me sale mejor que otras», reconoce Amrabat con autocrítica.

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«Creo que soy un ganador e intento demostrarlo cada día. Intento transmitirles esa mentalidad a mis compañeros. Tener una influencia positiva y orientar a los jugadores más jóvenes».

«Estar ahí para todos, pero lo más importante, por supuesto, es lo que haces en el campo. Hay que rendir bien sobre el césped. Así que sí, hago todo lo que puedo. Ojalá terminemos la temporada con el trofeo», afirma Amrabat.

El Ajax atraviesa un buen momento, con victorias consecutivas ante el FC Groningen, el Atalanta y el Sparta Rotterdam. Amrabat y el Ajax se enfrentarán el sábado en Ámsterdam al AZ, que tiene un punto menos (21 frente a 20).