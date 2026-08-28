Tras unos días muy difíciles en los que estuvo a punto de perder la vida, el club Cagliari y su afición respiran aliviados; el joven delantero Yael Trepy abandonó el hospital en buen estado, cerrando así el capítulo de un aterrador accidente en una piscina que estuvo cerca de acabar con su carrera antes de comenzar.

El jugador francés salió del hospital universitario de Sassari "Santissima Annunziata", tras un proceso de tratamiento que se prolongó cerca de dos semanas, superando así la etapa más difícil desde el accidente.

Los detalles del suceso se remontan al 16 de agosto, cuando Trepy estuvo a punto de ahogarse en una piscina de una villa en la zona de la Baja Cerdeña, cerca de la Costa Esmeralda, y de no ser por la rápida intervención de los equipos de emergencia, que lo trasladaron en helicóptero al hospital, las consecuencias habrían sido catastróficas.

El joven delantero fue ingresado de inmediato en cuidados intensivos, donde permaneció en coma inducido durante 48 horas, antes de despertar e iniciar un proceso de recuperación gradual, tras el cual fue trasladado al ala de neumología para completar el tratamiento, con la confirmación médica de que no existían daños físicos importantes.

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No es un milagro, sino el trabajo de un sistema eficaz

En un emotivo comunicado médico publicado por la cadena "Sky Sport", el profesor Pietro Pirina, director del departamento de neumología clínica e intervencionista del hospital universitario de Sassari, afirmó: "El paciente abandona el hospital en un estado clínico generalmente bueno, tras un proceso de tratamiento que mostró una recuperación gradual y notable".

Y añadió: "Las pruebas realizadas durante su estancia en el hospital mostraron una mejoría en su estado, lo que nos permitió planificar su alta con tranquilidad. Si en los últimos días algunos han hablado de un milagro, nosotros preferimos hablar del trabajo de un sistema que ha demostrado su eficacia".

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Comienza la fase de rehabilitación

Trepy salió del hospital acompañado de su madre, con una amplia sonrisa, tras despedirse del personal médico, del director general y del director médico del hospital.

Su próximo destino será la ciudad de Arco, en la provincia de Trento, donde continuará su programa de rehabilitación, antes de someterse a más pruebas exhaustivas para evaluar la posibilidad de su regreso a la competición deportiva y recuperar su aptitud física.