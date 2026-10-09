Sobre la sanción disciplinaria: la Federación Portuguesa sorprende a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol no anunció la esperada sanción disciplinaria contra Cristiano Ronaldo, capitán de la selección nacional, pese a las expectativas de que se emitiera una decisión sobre su caso, después de que el último comunicado del Consejo Disciplinario no incluyera ninguna referencia a la estrella del Al Nassr saudí.

El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol señaló, a través de un comunicado emitido el pasado viernes sobre diversas sanciones en competiciones no profesionales, que no abordó el caso de Ronaldo, por lo que la posible sanción contra el capitán de la selección permanece pendiente, sin un anuncio oficial en el comunicado.

Según el diario portugués Record, el reconocimiento del error por parte de Ronaldo podría contribuir a reducir a la mitad la posible sanción, de acuerdo con la normativa vigente; lo que significa que la suspensión, que podría llegar a los 6 meses, podría descender a 3 meses, mientras que el mínimo bajaría de un mes a 15 días.

La situación disciplinaria de Ronaldo sigue a la espera de una resolución oficial, ante la ausencia de cualquier nuevo anuncio sobre la sanción en el último comunicado, de modo que el panorama se aclarará cuando se emita una decisión oficial sobre el caso.