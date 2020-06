Sobre el inexistente protocolo para los árbitros y sus desplazamientos

¿Por qué no viajan los árbitros con los equipos visitantes para evitar correr riesgos de contagiarse con coronavirus?

En tiempos de coronavirus, también hay que hablar de árbitros. Dos cuestiones sobre la mesa. La primera: ¿Por qué no se concentran los árbitros? Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, explicaba en 'Estudio Estadio' esto: “Hemos evaluado el riesgo y el beneficio. El riesgo es el contagio. Si nosotros traemos a 20 árbitros de Primera y uno se contagia y tienen que entrar en cuarentena los otros 19, no habría árbitros". Puro sentido común. Sin embargo, aparece otra duda en el horizonte: ¿Dónde está el protocolo de los árbitros? Pues no existe.

No existe protocolo para los árbitros, sí para los clubes

En cambio, sí existe el protocolo marcado por respecto a los clubes, que deben viajar y desplazarse todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, empleados y directivos , tanto en el viaje como en el hotel donde se alojen en condición de visitantes. Sin embargo, a los árbitros no se les aplica ningún protocolo de actuación en esta crisis sanitaria, de tal modo que corren los mismos riesgos de contario que cualquier civil. Cabe suponer que las designaciones para los partidos buscarán a árbitros que no estén a demasiada distancia de las ciudades donde se compita.

Sin embargo, hay un problema: ¿Qué pasará con los árbitros que deban pitar en , o ? Pues que el árbitro se expondrá a riesgos innecesarios de contagio. Primero, tendrá que desplazarse en su vehículo, luego tendrá que tomar un vuelo regular -no chárter especial como los clubes- donde tendrá contacto con otros civiles, luego debería desplazarse de nuevo a su hotel en la ciudad correspondiente, comer y cenar en dicha ciudad y finalmente, volver a correr un riesgo de contagio, en su traslado al estadio donde se dispute el partido. Demasiado riesgo.Y además, innecesario.

El innecesario riesgo de contagio y una solución sencilla

¿No habría sido muchísimo más fácil que los árbitros viajasen a Palma, Las Palmas o Tenerife con los equipos visitantes? El riesgo de contagio por Covid-19 se habría reducido en cantidades industriales. Por ejemplo: el árbitro encargado de pitar el Mallorca-Barça sólo tendría que desplazarse en su coche a la Ciudad Condal, pasar los preceptivos test y después, viajar en el mismo avisón que la expedición del FC , para alojarse en el mismo hotel que el equipo visitante, que sería el azulgrana. De esa manera, los árbitros verían sensiblemente reducido el riesgo de contagio. Viajarían con una expedición que habría pasado ya los test, se alojarían en el mismo sitio que ellos, cenarían en el mismo lugar y se desplazarían juntos al estadio. ¿Por qué no se va a llevar a cabo esta medida? Si aquí no prima lo sanitario por encima de lo deportivo, alguien debería reflexionar.

Árbitros: confirmado un positivo por coronavirus

Tras las pertinentes pruebas serológicas y test PCR a las que se sometieron los árbitros, se consignó un positivo por Covid-19, como confirmaron fuentes federativas. La identidad del miembro del estamento arbitral, lógicamente, permanece en el anonimato, según indica la Ley General de Protección de Datos. El árbitro positivo inició la cuarentena en su domicilio para seguir el protocolo marcado por Sanidad. En los próximos días se le practicarán nuevas pruebas y no podrá incorporarse a su actividad hasta que no obtenga dos resultados negativos consecutivos.