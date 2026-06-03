Sneijder y Van der Vaart lo tienen claro: «Ese país utilizó dopaje contra la selección holandesa»

Wesley Sneijder y Rafael van der Vaart aseguran que Rusia se dopó en la Eurocopa 2008, según declararon en el pódcast «Wes & Raf» de Ziggo Sport.

En la Euro 2008, Holanda compartió grupo con Italia, Francia y Rumanía. A pesar de lo complicado del grupo, la selección holandesa sorprendió a todos.

Bajo la dirección de Marco van Basten, Holanda venció a los tres: a Francia por 4-1.

En cuartos les aguardaba Rusia. Pavlyuchenko abrió el marcador en el 60’, pero Van Nistelrooy forzó la prórroga al final.

Para Van der Vaart, ahí quedó claro el dopaje: «Hay que volver a ver ese partido. Hacía cuarenta grados en Basilea y estábamos destrozados».

«Arranca la prórroga y ellos vuelven como nuevos», añade Van der Vaart. «Ya conocemos las historias de dopaje de Rusia. Arshavin corría como si nada».

Sneijder asiente y añade: «Lo que pasó en esa prórroga fue anormal. Teníamos la sensación de que íbamos a ganar el torneo».

Al final, Rusia ganó 1-3 en la prórroga con tantos de Dmitriy Torbinskiy y Andrei Arshavin.