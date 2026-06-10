Sneijder y Van der Vaart arremeten contra el Feyenoord: «¡Es una vergüenza!»

Rafael van der Vaart y Wesley Sneijder critican con claridad el cese de Robin van Persie en el Feyenoord. En el pódcast «Wes & Raf» de Ziggo Sport, los exinternacionales holandeses lo califican de vergüenza.

Van Persie, nombrado entrenador hace un año y medio por el entonces director técnico Dennis te Kloese, llevó al Feyenoord al segundo puesto de la Eredivisie la temporada pasada.

Todo indicaba que continuaría, pero tras la llegada de Dévy Rigaux como sucesor de Te Kloese, quedó claro que no seguiría.

En su primera rueda de prensa en De Kuip, el director belga afirmó que la temporada de Van Persie «aún debía evaluarse». Días después, el Feyenoord lo despidió.

«Me parece una auténtica vergüenza», afirma Van der Vaart. «Es un icono del club. No le ha ido de maravilla, pero aun así ha quedado segundo y entonces llega un mocoso de Bélgica y decide de inmediato que Van Persie se va».

«Es muy doloroso para un jugador tan importante», añade Van der Vaart. «Quedó segundo con tantas lesiones; yo le habría dado más tiempo».

Sneijder comparte su opinión: «Quedar segundos con esta plantilla es una hazaña. Sí, los demás tampoco fueron gran cosa, pero igual lograste el objetivo del Feyenoord».