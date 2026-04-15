Sneijder, realmente consternado tras ver las imágenes del entrenamiento del Arsenal

Theo Janssen se sorprende por los métodos de entrenamiento de Mikel Arteta en el Arsenal. El analista de Ziggo Sport asegura que, cuando él jugaba, ningún técnico habría impuesto algo así.

En el estudio se proyectan imágenes de una sesión del Arsenal: Arteta usa una pantalla con aficionados y pone música a todo volumen, mientras los jugadores hacen un rondo.

«Yo viví algo así una vez en Catar, en el Al-Gharafa. Allí todavía se puede hacer», comenta Wesley Sneijder riendo. «Pero no en el Arsenal. Vamos, tío, ¿de qué estamos hablando?»

«¿Qué pretende conseguir Arteta con eso? Me lo pregunto. Quizá también cierta relajación», intenta explicar el sorprendido Sneijder. Acto seguido, Janssen emite un duro veredicto sobre el entrenador del Arsenal.

«Estoy seguro: si esto hubiera pasado antes. Y yo he jugado antes con Wesley, Rafael van der Vaart y todos esos chicos. Si esto hubiera pasado en la selección holandesa, por ejemplo, habrían salido al campo y se habrían partido de risa», afirma Janssen, igualmente sorprendido.

Esa sesión se realizó antes del duelo contra Bournemouth en casa, que el líder de la Premier perdió 1-2. Este domingo afronta el partido clave ante el segundo, el Manchester City, que cuenta con seis puntos menos y un encuentro disputado menos.