Sneijder escucha a Driessen decir tonterías sobre el internacional de la selección holandesa

Valentijn Driessen afirma que Frenkie de Jong debe ir al banquillo, y esto ha sorprendido a Wesley Sneijder. El exinternacional holandés cree que es pronto para juzgar al centrocampista tras un solo partido del Mundial.

«Koeman tendrá que tomar medidas. Gravenberch estuvo bien, Reijnders pasó desapercibido y Frenkie, como siempre, ralentizó el juego. Koeman deberá decidir, y no sería malo dejarlo en el banquillo», escribió Driessen en De Telegraaf y repitió en Vandaag Inside Oranje.

La periodista Noa Vahle consultó a Sneijder sobre las declaraciones de Driessen. «Creo que Frenkie puede dar mucho más, también en ataque. Aún se muestra conservador, pero debe crecer a lo largo del torneo», respondió.

El jugador con más partidos en la selección confía en que De Jong subirá su nivel en el Mundial: «Es capaz de hacerlo y por eso tiene su plaza asegurada. Decir lo contrario es la mayor tontería que he oído a Valentijn».

Tampoco le agrada Chris Woerts, a quien escuchó quejarse junto a Rafael van der Vaart en el podcast «Wes & Raf» sobre la destitución de Robin van Persie en el Feyenoord: «Rafael y Wesley dicen un montón de tonterías».

«¿Chris quién?», responde con cinismo para luego ponerse serio. «Es ese cómico del bar, ¿no? ¿Qué coño sé yo de eso? Está bien que lo diga».

“Si os tomáis en serio a quienes piden sacar a Frenkie del once —y él seguro que lo hará—, ¿no deberías ignorar entonces a Chris Woerts?”, concluye Sneijder, que el miércoles asistió al entrenamiento de la selección holandesa en Kansas.