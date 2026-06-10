Sneijder cree que un jugador del Feyenoord dará la sorpresa en el Mundial

Wesley Sneijder espera mucho de Anis Hadj Moussa en el Mundial. En su podcast «Wes & Raf» lo compara con James Rodríguez, figura de Colombia en 2014.

Rodríguez acabó como máximo goleador de ese torneo con seis tantos, ingresó en el Equipo del Torneo y ganó el Premio Puskás por su volea ante Uruguay. Después fichó por el Real Madrid por 75 millones de euros.

Sneijder pregunta a su compañero de podcast, Rafael van der Vaart, quién será el Rodríguez del Mundial 2026. Van der Vaart no acierta a dar un nombre y Sneijder responde: «Casualmente le marcó a Holanda. Creo que Hadj Moussa. Con dos buenos partidos podría ser».

Van der Vaart considera que es una buena sugerencia de Sneijder. «Mi mejor amigo es del Feyenoord, y todo el mundo no para de quejarse de Hadj Moussa. Justo él es una joya para el Feyenoord. Por él es por lo que vienes al estadio».

El miércoles pasado, entrando desde el banquillo, batió a Holanda (0-1) con un gol desde la derecha, superando a Jorrel Hato y batiendo a Robin Roefs.

El delantero del Feyenoord debutará con Argelia en el Mundial el 17 de junio ante la actual campeona, Argentina; luego, en el grupo J, enfrentará a Jordania el 23 de junio y a Austria el 28 de junio.