Slott justifica el fracaso: el Liverpool no está acostumbrado a ganar la Premier League cada año

Arne Slot, técnico del Liverpool, justificó el bajón de resultados esta temporada.

«No sé lo que escribe la gente, pero creo que todos vemos lo mismo», declaró Slot al diario británico «Daily Mail».

Y añadió: «Me refiero a mí y a los propietarios del club... Todos vemos lo que está pasando ante nuestros ojos y todos estamos de acuerdo en lo que vemos. Sin duda, estamos de acuerdo en lo que vemos y en las causas».

Y añadió: «Podría enumerar todas las razones que han hecho que esta temporada sea tan difícil, y por eso estamos de acuerdo. Todo el mundo puede ver las razones, así que ¿por qué tengo que decírselas siempre? Porque eso equivaldría a poner excusas, y no es bueno poner excusas».

Y añadió: «Son tan claras y evidentes que todos las ven. Si alguien no quiere verlas por alguna razón, no pasa nada, pero están ahí y no es difícil percibir los problemas que hemos afrontado».

El técnico elogió a Andy Robertson, quien se marchará al final de la temporada, y lo describió como un gran jugador y una excelente persona. Sin embargo, insiste en que el Liverpool no necesita fichar jugadores con experiencia este verano tras las salidas del capitán de Escocia y de Mohamed Salah.

Sobre el modelo del club, afirmó: «Nuestro modelo es claro y permite excepciones, como los fichajes de Wataru Endo o Keiza, algo mayores que lo habitual».

Y añadió: «Si el método funciona, no vamos a cambiarlo tras una temporada discreta. Además, los propietarios, en 16 años, no han ganado la liga 16 veces».

Y concluyó: «Hubo otras temporadas con resultados decepcionantes, pero el modelo que yo firmé, que Richard firmó y con el que todos estamos de acuerdo se mantuvo».



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