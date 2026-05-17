Slot saca una dolorosa conclusión sobre Salah en respuesta a las críticas del delantero

Mohamed Salah publicó un duro mensaje en redes sociales que dolió al entrenador Arne Slot. El técnico neerlandés, tras perder 4-2 ante el Aston Villa, ya respondió al delantero, quien se marcha.

Salah insiste en que el Liverpool debe recuperar el estilo de juego que lo hizo temible. «Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales», afirma el extremo. «El Liverpool debe ganar títulos. Ese es el fútbol que conozco y esa es la identidad que debe recuperarse y mantenerse».

Y lanza un mensaje a Slot: «Eso no es negociable; quien esté en el Liverpool debe adaptarse».

Slot, con cierto cinismo, responde: «Mo es un jugador fantástico, pero a veces el ego sufre cuando ya no eres tan bueno como antes».

«La próxima temporada, con una mentalidad renovada y nuevos jugadores, veremos quién tenía razón», añade Slot, muy criticado por los malos resultados.

Ambos ya tuvieron un encontronazo a principios de temporada, cuando Salah se quejó en una entrevista de ser suplente. Slot le apartó del grupo unos días hasta que el egipcio se disculpó.

Salah (33) anunció recientemente su marcha del Liverpool tras nueve temporadas en Anfield, periodo en el que ganó dos ligas, la Liga de Campeones y la FA Cup.