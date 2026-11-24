Cómo ver el Slavia de Praga vs Villarreal con una VPN
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Previa del partido
El Slavia de Praga recibe al Villarreal en el Fortuna Arena de Praga en un partido de la fase de liga de la Champions League. Ambos clubes buscan puntos en una clasificación muy apretada.
El Slavia llega en un buen momento en las competiciones nacionales. El equipo de Jindrich Trpisovsky ganó el sábado en el campo del Sigma Olomouc y se ha mostrado dominante en la Primera Liga y la Copa durante las últimas semanas. En Europa le ha ido peor, con resultados como la ajustada derrota en casa ante el Arsenal a principios de este mes.
El Villarreal viaja tras una tarde dolorosa en el Camp Nou. El domingo se puso 2-0 por delante ante el Barcelona en los primeros siete minutos, pero acabó perdiendo 3-2 tras venirse abajo en la segunda parte. Santi Comesana criticó después al árbitro.
El equipo de Inigo Perez tiene ahora poco tiempo para recuperarse. También tiene presente la dura derrota por 6-0 ante el Paris Saint-Germain en esta competición, por lo que es importante que reaccione en Praga.
El Slavia confiará en su afición para complicarle el partido a un Villarreal que todavía está asimilando lo ocurrido en Barcelona. El Villarreal demostró en los primeros minutos ante el Barça que sabe castigar los errores y tratará de hacer lo mismo aquí.