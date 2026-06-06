Skye, hijo del analista Marciano Vink, deja el Ajax y jugará en la Eredivisie

Skye Vink jugará en el SC Cambuur, anunció este sábado el club de Leeuwarden.

El delantero de 19 años llega del Ajax, donde aún tenía contrato hasta mediados de 2028, pero pocas opciones de debutar con el primer equipo.

En el Cambuur, el hijo del analista de ESPN Marciano Vink ha firmado por tres años, con opción a una temporada más.

El director técnico, Lars Lambooij, se muestra satisfecho tras el fichaje de Vink, el segundo procedente del Ajax tras el de Lucas Jetten: «Que haya ocurrido dos veces en poco tiempo puede ser una coincidencia, pero ambos jugadores cuentan con una base excelente tras pasar por la cantera del Ajax».

«Además, Skye posee las cualidades técnicas y físicas para ser importante esta temporada en la Eredivisie», añade Lambooij en la web del club.

Con el Jong Ajax disputó 61 partidos en la Keuken Kampioen Divisie, en los que marcó siete goles y dio tres asistencias.

Se desconocen las condiciones de su fichaje, aunque Transfermarkt fija su valor en 350 000 euros y se menciona una cláusula de recompra a favor del Ajax.