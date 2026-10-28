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El Fleetwood Town protagonizó una noche histórica al eliminar al Arsenal, campeón de la Premier League, de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse en una sorprendente tanda de penaltis. Sin embargo, la gesta histórica del equipo de la League Two quedó momentáneamente eclipsada por un lapsus tan cómico como plagado de tacos durante las celebraciones posteriores al partido.

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Una sorpresa mayúscula en la Carabao Cup

El equipo de la League Two protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia de la Copa de la Liga inglesa tras empatar 1-1 con el Arsenal en el tiempo reglamentario. La eliminatoria acabó decidiéndose en la tanda de penaltis, en la que el Fleetwood mantuvo la calma y convirtió sus cinco lanzamientos.

El portero Jay Lynch se convirtió en el héroe al detener el penalti de Bruno Guimaraes, lo que permitió a Conor Haughey marcar el lanzamiento decisivo. Sin embargo, fue la posterior aparición de Haughey en televisión, todavía con la adrenalina a flor de piel, la que acaparó los titulares apenas unos instantes después.

La celebración de Haughey con un taco en directo

Junto a Lynch a pie de campo, Haughey recibió una pregunta de la periodista de Sky Sports Juliette Ferrington sobre qué pensaba antes de lanzar el penalti de la victoria. Desbordado por la emoción, el defensa bajó la guardia en directo.

«No lo sé. Elegir dónde tirarlo, mandarlo a la escuadra y salir corriendo como un cabrón», reconoció Haughey. «Es una locura. Estoy muy orgulloso de los chicos. Esto demuestra lo bueno que es el equipo».

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El taco provocó una disculpa inmediata de Ferrington, que tuvo que disculparse por segunda vez cuando la entrevista concluyó con una mirada incómoda de Haughey. Desde el estudio llegaron otras dos disculpas una vez que la retransmisión dejó de mostrar el terreno de juego, una reacción repetitiva que desconcertó a algunos espectadores.

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Resistir el asedio del Arsenal

Más allá del desliz en directo, la victoria supone un logro monumental para el Fleetwood. Lynch, que realizó varias paradas decisivas durante los 90 minutos, destacó cómo el equipo aprovechó el mal tiempo para neutralizar al vigente campeón de la Premier League.

«Me he quedado sin voz de tanto organizar la defensa», explicó el portero. «Todo el equipo estuvo magnífico durante el partido. Vencer al campeón de Inglaterra es mérito de estos chicos. Fue una noche típica en Fleetwood. Esperábamos una tormenta, sabíamos que las condiciones iban a ser horribles, así que pensamos que podían favorecernos».

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Lynch también reveló que la plantilla se inspiró en sorpresas recientes en las copas nacionales. «Nos dio ánimos que el Grimsby ganara al Manchester United el año pasado», añadió. «En cierto modo, lo comparamos con aquello. Es increíble para el club y para la ciudad. Sinceramente, significa todo para todos».

A la espera de la próxima ronda

El Fleetwood espera ahora con ganas el sorteo de la Carabao Cup para conocer a su próximo rival. Tras eliminar al vigente campeón de Inglaterra y superar una agotadora tanda de penaltis, la confianza estará por las nubes en el club mientras busca prolongar su histórica trayectoria en la competición.