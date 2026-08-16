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Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Situación de Marmoush: la alineación oficial del duelo estelar entre Arsenal y Manchester City

O. Marmoush
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Egipto
Inglaterra

بداية مثيرة

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció el once inicial de su equipo para el enfrentamiento ante el Manchester City, este domingo, en la Community Shield.

Arteta apostó por un tridente ofensivo, formado por: Noni Madueke, Christos Tzolis y Kai Havertz.

El once inicial completo quedó de la siguiente manera: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Zubimendi - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

En el otro bando, Enzo Maresca apostó por la máxima potencia del Manchester City, con la siguiente alineación:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Cherki - Foden - Doku - Haaland.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

El delantero egipcio Omar Marmoush se sienta en el banquillo del City en el partido de hoy.

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