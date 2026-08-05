Situación complicada y un nuevo paso: ¿cómo se beneficia el Barcelona de la reunión de Álvarez?

El FC Barcelona no ha renunciado a su sueño de fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y por ello el director deportivo del Barça, Deco, viajó a Madrid para celebrar una reunión con el agente del atacante argentino con el fin de dar los últimos retoques a esta compleja operación.

El caso de Julián Álvarez sigue generando controversia dentro del Barcelona. Durante semanas, el nombre del delantero argentino ha encabezado la lista de prioridades del club catalán, que busca reforzar sus opciones ofensivas.

Tras incorporarse al Atlético de Madrid procedente del Manchester City, el campeón del mundo en 2022 no tardó en consolidar su posición como uno de los delanteros más destacados de LaLiga, convirtiéndose en un objetivo principal para la directiva del conjunto blaugrana.

Pero, por otro lado, la postura del Atlético de Madrid es muy firme, y el club madrileño no tiene intención de desprenderse de un jugador considerado un pilar fundamental en el proyecto deportivo del entrenador Diego Simeone.

Pese a esta complicada situación, el Barcelona se niega a abandonar sus esfuerzos y continúa trabajando entre bastidores para encontrar una solución.

Está previsto que el director deportivo del Barcelona, acompañado de su ayudante João Amaral, se reúna con Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, en una reunión muy secreta según la prensa catalana.

Este encuentro refleja el deseo del club catalán de mantener el contacto y estar preparado para un posible movimiento en caso de que se presente la oportunidad.

Según el diario "Sport", esta reunión representa un nuevo paso en una estrategia que la directiva del Barcelona ha desarrollado a lo largo de varios meses, y que sigue considerando al delantero argentino como una prioridad absoluta.

No obstante, esta reunión en Madrid no debe interpretarse como un indicio de un acuerdo inminente ni de un traspaso cerrado.

Según el diario "Sport", las conversaciones tienen como objetivo, en primer lugar, permitir que las distintas partes aclaren los siguientes pasos y analicen las posibilidades de llevar a cabo lo que se prevé que sea una operación sumamente compleja.

El Barcelona quiere conocer con exactitud la postura del jugador y de su equipo, mientras se prepara al mismo tiempo para los distintos escenarios posibles ante la intransigencia del Atlético de Madrid.

La directiva del club catalán considera que el deseo del jugador de incorporarse al Camp Nou podría suponer una gran ventaja, pero es consciente de que ese deseo personal por sí solo no bastará para abrir la puerta a las negociaciones con el club madrileño, que no quiere perder a uno de sus jugadores fundamentales.

Esta reunión también pretende reforzar la sintonía estratégica entre el Barcelona y el entorno de Julián Álvarez, y los responsables del conjunto blaugrana desean mantener una relación estrecha con Fernando Hidalgo de cara a cualquier cambio en las circunstancias.

El objetivo es diseñar un plan capaz de convencer al Atlético de Madrid o de aprovechar cualquier posible evolución de la situación en los próximos meses.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y Deco son conscientes de que el camino sigue lleno de obstáculos, especialmente por la complicada relación entre ambos clubes, pero creen que cerrar la puerta de forma definitiva sería un gran riesgo. Mientras la oportunidad siga abierta, el FC Barcelona tiene la intención de seguir avanzando con cautela en un intento de cerrar un gran fichaje con Julián Álvarez.