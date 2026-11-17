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Segundo amistoso en Singapur para la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti.

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Tres días después de marcar un doblete en la derrota por 3-2 ante Japón, Vinicius firma un triplete, esta vez frente a los anfitriones.

El delantero del Real Madrid abre el marcador en el minuto 9, amplía la ventaja en el 15 y completa su triplete en el 21.

En el minuto 31 marca Endrick (seguido por el AC Milan y la Roma de cara al próximo mercado de invierno) tras una asistencia de Estevao, a quien el VAR le anula un gol en el 42.

Así, los equipos se van al descanso con un marcador de 0-4.

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En la segunda parte, el propio Estevao marca el 0-5 en el minuto 51.

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A diferencia de la última vez, los laterales de la Roma y el Inter, Wesley y Carlos Augusto, empiezan en el banquillo junto a Bento, Alisson, Allan Elias, Andre, Andrey Santos, Arthur Dias, Cunha, Gabriel Bontempo, Marlon Gomes, Pedro Morisco y Vitor Reis.

Este es el once titular elegido por Ancelotti (4-3-3): Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Ryan; Estevao, Endrick, Vinicius.

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A media hora del minuto 90 llegan los primeros cambios de Brasil: Gabriel, Bruno Guimaraes, Joao Gomes y Vinicius Junior dejan sus puestos, respectivamente, a Vitor Reis, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo y Allan Elias.

Este último le da en el minuto 65 el pase del 0-6 a Ryan.

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En el minuto 70, Arthur Dias y Alisson sustituyen a Jonathan Jesus y Estevao.

En el 74 llega el 0-7 gracias a un autogol de Suhaimi.

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Por último, en el minuto 81 Andre sustituye a Rayan.

En el banquillo estaba Francesco Mauri, el segundo de Ancelotti, expulsado por protestar al final del partido contra Japón, al igual que el delantero del Barcelona Raphinha.

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El propio Francesco Mauri declaró después en rueda de prensa: «Ayer Vinicius habló con sinceridad y admitió que atraviesa un momento difícil en su club. Aquí tenemos a varios jugadores importantes y Vini es uno de ellos. Su actitud fue fantástica. Como habíamos hablado antes del partido, no debíamos centrarnos en el nivel del rival, sino en dar lo máximo de nosotros mismos».

«Rayan ha aportado mucho en el centro del campo, tanto con el balón como sin él. Cuando tenemos la posesión, aporta mucha profundidad; cuando no la tenemos, va a por el lateral rival y permite que Vini se mantenga más adelantado. Estamos muy satisfechos con su actuación, es un jugador importantísimo. Ya lo había demostrado en los Mundiales y seguirá creciendo, también gracias a su inteligencia táctica».

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«Tenemos cuatro partidos programados entre marzo y junio; es posible que dos de ellos sean contra selecciones europeas».