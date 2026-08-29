A pesar de los problemas de efectivos en la plantilla del Werkself, el nuevo entrenador del Leverkusen sigue sin contar en el centro del campo con el experimentado internacional. Ni la venta de Exequiel Palacios al club de la Premier League Ipswich Town ni la enfermedad metabólica del talento de 17 años Kennet Eichhorn han hecho que Martínez cambie de opinión con respecto al polivalente mediocentro defensivo de 31 años.

El técnico dejó clara en rueda de prensa su complicada situación con palabras contundentes: "Sinceramente, no hablo con él. La valoración es la misma en este momento. Estuvo lesionado y no jugó la semana pasada". Así pues, no ha habido ningún acercamiento entre ambas partes ni siquiera después de los últimos cambios en la plantilla.

Martínez añadió, no obstante: "Por supuesto, la situación no es idéntica tras la salida de Palacios. Pero no puedo cambiar mi postura si todavía no he hablado con Robert. Si algo cambia, hablaré con él. Veremos qué pasa en el mercado de fichajes y en los próximos días. Cuando todo esté claro, hablaré con todos los jugadores".

Getty Images

¿Qué club está interesado en Robert Andrich?

Según ha trascendido, la cúpula del Bayer ya le ha sugerido al centrocampista que cambie de aires. Un posible destino sería el RB Leipzig, según informó recientemente Sky .

Allí, el nuevo técnico Martin Demichelis ha detectado necesidad de refuerzos en el centro del campo. No obstante, según esas informaciones, por parte del club sajón todavía no ha habido "ninguna ofensiva directa". Como el Werkself probablemente no pondría trabas a la salida del veterano si llega una oferta adecuada, todavía podría haber bastante movimiento en torno a su situación en los días que quedan del mercado de fichajes de verano.

Para el jugador de 31 años sería, de momento, la culminación de su declive deportivo. Después de que Andrich asumiera incluso el brazalete en el conjunto renano tras el cambio del capitán campeón Lukas Hradecky, Martínez le apartó del cargo de inmediato. Anteriormente, el español ya había dejado claro: "Ahora mismo, la realidad es que en esa posición del centro del campo desempeña más bien un papel secundario de momento. Merece saberlo".

Getty Images

Robert Andrich llegó al Leverkusen en 2021 procedente del Union Berlin

También en el equipo de la DFB, el poderoso recuperador ha perdido su antiguo puesto fijo. En la Eurocopa de 2024 disputada en casa, Andrich actuó todavía a las órdenes del seleccionador Julian Nagelsmann como sostén junto a Toni Kroos.

Como en la pasada temporada en Leverkusen fue utilizado principalmente como central en una defensa de tres y allí cometió varios errores graves, Nagelsmann lo eliminó de la convocatoria para el Mundial posterior.

El nacido en Potsdam llegó en el verano de 2021 al Bayer procedente del Union Berlin. A lo largo de su carrera profesional ha disputado hasta ahora un total de 197 partidos en la Bundesliga, en los que logró 20 goles y 13 asistencias. Desde su debut en noviembre de 2023, ha vestido la camiseta de la selección alemana en 19 partidos internacionales.