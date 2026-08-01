Jan van Halst considera que todavía quedan muchos pasos por dar en materia de aceptación de la homosexualidad en el mundo del fútbol neerlandés. Así lo afirma el analista este sábado durante la Canal Parade de Ámsterdam a De Telegraaf.

«Aún queda trabajo por hacer, creo. En mi opinión, sigue siendo una cultura machista y conservadora. Pero cada vez va mejor. Se está trabajando duro en ello», sigue mirando al futuro con optimismo el exfutbolista pese a todo. «Hay todo tipo de organismos implicados. Así que eso invita a la esperanza.»

«Pero cada vez que piensas que ya lo has conseguido, vuelve a empezar. Tenemos que seguir trabajando en ello», señala Van Halst, a quien enseguida le hacen saber que en Países Bajos nunca hay jugadores que salgan del armario.

«En Países Bajos no lo sé. A nivel mundial, sí», subraya después Van Halst. «Pero muy a menudo solo después de su carrera. Al parecer, entonces hay algo que tiene que ver con la presión, y no existe la seguridad necesaria. Esa es una de las cosas en las que de verdad hay que trabajar. Porque, en realidad, eso no puede ser.»

Van Halst entiende hasta cierto punto que los futbolistas no se atrevan a salir del armario. «No hay que subestimar lo que eso conlleva. Desde mi propia perspectiva puedo decir: tienes que dar el primer paso. Pero ponte en su lugar.»

«Y ni siquiera hablo tanto del vestuario. Porque, por mi experiencia, eso no es para tanto. Allí simplemente se hacen bromas. Sobre cabezas calvas y sobre de dónde vienes. Pero es más el entorno que hay alrededor. El público, la prensa. Ahí sí que queda trabajo por hacer.»

Por último, Van Halst responde a la pregunta de si conoce a jugadores homosexuales. «No. Sinceramente, no. Si hablamos de futbolistas profesionales. Quizá ya son filtrados antes. Puede que no se sientan cómodos. Y que abandonen antes, antes de entrar en el fútbol profesional. Eso podría ser.»

«Y, por supuesto, eso es grave. Esto tiene que ver con la seguridad. Al parecer, eso todavía no es suficiente para todos como para dar acceso al fútbol profesional», concluye el analista, que sigue esperando tiempos mejores para los jugadores homosexuales. «Esa esperanza nunca hay que perderla. Y para eso son buenos este tipo de días. Para seguir creando concienciación. Ojalá eso también se traduzca algún día en el fútbol.»