"Sin una sola palabra": Mbappé responde a los "rumores de huida" con un mensaje claro

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Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, decidió responder a las críticas que ha recibido en las últimas horas, a su manera.

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Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, decidió responder a las críticas que recibió en las últimas horas a su manera particular.

Kylian Mbappé acaparó la atención de los medios de comunicación ayer, en la víspera del partido de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA ante Italia.

El diario "L'Équipe" comenzó ayer publicando informes que apuntaban a que la relación entre el capitán de la selección francesa y su nuevo entrenador, Zinedine Zidane, podría no ser tan ideal como parecía.

Los acontecimientos continuaron con el anuncio por parte de la Federación Francesa de Fútbol de la ausencia de Mbappé en los entrenamientos.

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Los informes iniciales habían señalado que el delantero del Real Madrid "estaba recibiendo tratamiento", antes de que se mencionara que sufría una distensión en los isquiotibiales, y esta polémica terminó con la confirmación de la ausencia del número 10 francés del partido de esta noche, teniendo en cuenta que no será excluido de la concentración de la selección.

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La gravedad de la crisis aumentó tras la aparición de noticias que indicaban que Mbappé quería regresar a Madrid, y que su avión privado lo estaba esperando, pero Zidane rechazó ese paso.

Mbappé no esperó mucho para responder a esos rumores, pues publicó una foto suya a través de su cuenta de "Instagram", este jueves, mientras subía a un avión vestido con la equipación oficial de la selección francesa, rumbo a Italia.

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Mbappé no acompañó la foto con ninguna frase, limitándose a colocar la bandera de Italia y una indicación de que se encontraba allí con la expedición de la selección de Francia.

Polémica en torno a la relación entre Zidane y Mbappé

La ausencia de Kylian Mbappé en los entrenamientos de la selección de Francia antes del enfrentamiento ante Italia no fue una mera noticia médica pasajera, pues el momento llegó en un instante de gran sensibilidad dentro de la concentración de los Bleus, después de que informes periodísticos franceses revelaran la tensión en la relación entre el capitán de la selección y su entrenador Zinedine Zidane, a raíz de desacuerdos relacionados con su posición dentro del campo y la forma de emplearlo, además de un ambiente poco ideal en el vestuario.

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Las raíces de la tensión se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la posición de extremo izquierdo, confiando en Ousmane Dembélé en el centro del ataque, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del sistema ofensivo, especialmente porque en el último período prefiere jugar en la posición de delantero puro.

Y mientras Zidane esperaba aprovechar los servicios de su estrella durante los dos decisivos enfrentamientos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, llegaron las noticias de que Mbappé sufría un problema muscular en el músculo posterior, lo que deja su participación ante Italia fuera de las cuentas, con la esperanza de que pueda llegar al enfrentamiento ante Turquía.

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Las cuentas de la clasificación de Francia

La selección de Francia afronta el enfrentamiento ante Italia, previsto para la tarde del jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia del esperado duelo cumbre no se limita a la pugna entre los líderes del Grupo 1 en la Liga de Naciones de la UEFA, sino que se extiende a sellar la clasificación a los cuartos de final, con la posibilidad de terminar la fase de grupos como líder antes de la última jornada.

La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, posee una clara ventaja en las cuentas del grupo, tras sumar 10 puntos en cuatro partidos, frente a los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección turca cierra la clasificación sin ningún punto.

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El enfrentamiento de ida entre Francia e Italia había terminado con empate a 1-1, en un partido que presenció un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el duelo del jueves con la mira puesta en asegurar su pase a la ronda de cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con empatar ante Italia para garantizar terminar el grupo entre los dos primeros puestos, y por tanto clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

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Esto ocurre en medio de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo billete, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que lograr un punto en el estadio de San Siro sea suficiente para que Francia evite entrar en complicadas cuentas sobre la clasificación.