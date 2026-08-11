El club saudí Al Qadisiya ha obtenido un importante beneficio económico en apenas un año y medio, gracias a un desconocido jugador ghanés que no ha disputado ni un solo minuto con el equipo.

La historia se remonta al invierno de 2025, cuando el Al Qadisiya fichó al delantero ghanés Jerry Afriyie, de tan solo 18 años, procedente del Thots, club de la segunda división ghanesa, por menos de un millón de euros.

Apenas dos días después de su fichaje, el Al Qadisiya anunció la cesión de Afriyie al club español Deportivo Lugo hasta el final de la temporada pasada.

Tras su regreso, el delantero ghanés no llegó a jugar con el Al Qadisiya, ya que el club saudí anunció su cesión de nuevo, pero esta vez a las filas del club belga La Louvière durante toda una temporada.

El periodista de confianza Ben Jacobs señaló que el Al Qadisiya aceptó el traspaso definitivo de Afriyie al club belga Genk, durante el actual mercado de fichajes de verano, por 6 millones de euros.

Esto llega después de que el futbolista de 19 años ofreciera un notable rendimiento durante la pasada temporada en la liga belga, donde disputó 25 partidos, en los que marcó 5 goles y dio una única asistencia, con el La Louvière.

De este modo, el Al Qadisiya ha logrado ganar 5 millones de euros con Afriyie, o el equivalente a unos 21 millones de riales saudíes, en apenas un año y medio, sin que el joven delantero ghanés jugara ni un solo minuto con el equipo.

Esta operación supone una continuación de la línea del Al Qadisiya, que ya había vendido al centrocampista argentino Eike Fernández al Bayer Leverkusen, el pasado verano, por 25 millones de euros, un año después de incorporarlo por menos de 19 millones, procedente del Boca Juniors.