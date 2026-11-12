¡Sin un compromiso claro con el Bayern de Múnich! Dayot Upamecano habla sobre las especulaciones acerca de su futuro

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Dayot Upamecano se ha pronunciado ante las continuas especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, no ha expresado un compromiso claro con el Bayern de Múnich.

En una rueda de prensa de la selección francesa, el central del club más laureado de Alemania fue preguntado por el último rumor, según el cual el Paris Saint-Germain estaría muy interesado en ficharlo.

Upamecano, sin embargo, evitó dar una respuesta concreta: «Llevo ya un tiempo en Alemania. Sigo progresando. Veremos qué nos depara el futuro, pero ahora mismo me siento muy bien en mi club», explicó.

El portal francés Foot Mercato había informado anteriormente de que el club de la capital francesa era, sobre todo, el que había puesto sus ojos en el jugador clave del Bayern. Según esa información, el PSG querría hacer uso de la supuesta cláusula de rescisión del contrato de Upamecano, cuya existencia no se ha confirmado oficialmente, y fichar al defensa por una cantidad fijada en 65 millones de euros. El traspaso podría producirse ya el próximo verano.

Anuncios Anuncios

No se sabe con certeza si esa cláusula existe. El director deportivo Max Eberl no quiso confirmarlo ni desmentirlo el pasado fin de semana, con motivo del partido contra el 1. FSV Mainz 05. «No estoy aquí para hablar de los detalles del contrato. Una cosa está clara: hemos renovado el contrato de Upamecano y estamos muy contentos de haberlo conseguido. Sinceramente, se siente extremadamente a gusto aquí», dijo Eberl.

Getty Images

Related Topics

¿Hasta cuándo tiene contrato Dayot Upamecano con el Bayern de Múnich?

El francés renovó el pasado febrero su contrato con el club más laureado de Alemania hasta 2030. Según parece, los responsables del Bayern le hicieron concesiones y aceptaron incluir una cláusula de ese tipo en su contrato.

El PSG busca un sucesor a largo plazo para Marquinhos, el jefe de su defensa. El jugador de 32 años, que lleva ya 13 en el club y se ha convertido en una auténtica leyenda del equipo parisino, tiene contrato en la capital francesa hasta 2028.

Anuncios

Por tanto, los parisinos podrían buscar un sustituto de calidad el próximo verano o, como muy tarde, después de la temporada 27/28. En esa búsqueda, Upamecano, cuatro años más joven, podría aparecer rápidamente como opción.

El defensa del Bayern volvió a llamar la atención la semana pasada, cuando anuló por completo al delantero Julian Álvarez en la victoria de su club por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En el Bayern es desde hace tiempo el jefe de la defensa, con Jonathan Tah y Min-jae Kim alternándose a su lado.

Anuncios

Upamecano llegó al Bayern en 2021 procedente del RB Leipzig por 42,5 millones de euros. Esta temporada suma tres goles en doce partidos oficiales con el club bávaro entre todas las competiciones.