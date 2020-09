Sin solución para Gareth Bale: Empieza la pretemporada con el Real Madrid

El galés acudió este miércoles a Valdebebas aunque no participó en la sesión grupal y se ejercitó en el interior de las instalaciones.

Gareth Bale no cuenta para Zinedine Zidane. Ya desde hace un año el francés dejó claro que quería que se marchase, "cuanto antes" llegó a decir, pero aún así contó con él durante una parte de la temporada hasta que casi desapareció en el decisivo tramo final en el que el terminó de ganar .

Sin embargo, su salida sigue sin ser sencilla, ya que el galés no está dispuesto a renunciar a su salario de 12 millones de euros anuales que tiene firmados hasta 2022 si ningún club se los garantiza y este miércoles tras los compromisos con la Selección de se ha incorporado a la pretemporada blanca.

A poco más de diez días del debut oficial del Real Madrid 2020-21, Bale sigue en él y sin visos de que se resuelva su salida como sí ha ocurrido con otro de los descartes de Zidane como es James Rodríguez.

Más equipos

No obstante, aún no se ha producido el reencuentro entre Zidane y Bale, ya que el galés no participó en la sesión grupal si no que su primer día de trabajo en pretemporada se entrenó en el interior de las instalaciones junto a Mariano y otros jugadores tocados como Asensio, Isco y Reguilón, que también ha vuelto a la disciplina blanca a la espera de que se resuelva su futuro con el aún pendiente de su cesión.