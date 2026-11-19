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La nueva era del Manchester United bajo las órdenes de Mauricio Pochettino ha comenzado oficialmente, pero el habitual hermetismo de Carrington ya se ha visto comprometido. El inesperado vuelo de un dron sobre la ciudad deportiva del club ha permitido a los aficionados ver sin filtros los preparativos tácticos del entrenador por primera vez.

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Vigilancia desde las alturas en Carrington

IMAGO

El inicio de la etapa de Pochettino en el Manchester United ha traído consigo un inesperado problema de seguridad después de que un operador de drones lograra grabar el primer gran entrenamiento del argentino. Desde el cielo de Carrington se captaron doce minutos de imágenes en alta definición que posteriormente se publicaron en YouTube. El vídeo ofrece una visión inédita de cómo el exentrenador del Chelsea y el Tottenham está dando forma a su nueva plantilla.

Aunque el club suele mantener un perímetro estricto para que sus secretos tácticos no salgan a la luz, la persona responsable del vuelo insistió en que había actuado dentro de la legalidad.

Según informó BBC Sport, el operador defendió su actuación con estas palabras: «Para quienes preguntan por la legalidad: es un espacio aéreo sin restricciones, lo que significa que cualquiera puede sobrevolarlo. El dron permaneció a la vista en todo momento y no voló por encima de nadie, ni siquiera cerca de nadie, así que el vuelo fue perfectamente legal según las normas de la CAA que regulan el uso de drones. El dron está correctamente identificado y tengo todas las licencias, la cobertura de responsabilidad civil y el seguro exigidos. En cuanto a filtrar noticias sobre el equipo o sus tácticas, apenas había pasado media hora del primer entrenamiento del entrenador y allí había muchos medios, así que desde luego no será el único vídeo del entrenamiento que se publique».

Pistas tácticas y grupos de trabajo

Pese a los argumentos legales del piloto del dron, las imágenes han desatado especulaciones sobre los jugadores con los que cuenta Pochettino y el esquema táctico que prefiere. El vídeo muestra a un grupo de diez jugadores de campo trabajando directamente con el entrenador, entre ellos habituales como Harry Maguire, Kobbie Mainoo y Amad Diallo. A ellos se sumaron los recién llegados Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, aunque la presencia de los jóvenes Ayden Heaven y Harry Amass indica que este grupo concreto podría no ser el once definitivo para la exigente visita del fin de semana al Liverpool en Anfield.

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En otra zona del campo de entrenamiento, se vio al capitán Bruno Fernandes dirigiendo un rondo de alta intensidad junto a una mezcla de jugadores experimentados y promesas de la cantera. La sesión incluyó abundante trabajo técnico, y los jóvenes Shea Lacey y Dan Armer tuvieron la oportunidad de impresionar al nuevo cuerpo técnico.

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El dron también captó a Jesus Perez, ayudante de Pochettino desde hace años, desplazándose entre los distintos grupos para supervisar los ejercicios. Por su parte, los gemelos idénticos Jack y Tyler Fletcher quedaron repartidos entre los dos principales grupos de entrenamiento para equilibrar el número de jugadores durante los ejercicios tácticos.

Preocupación por la seguridad y límites legales

Por ahora, el Manchester United ha declinado hacer comentarios sobre el incidente, pero esta vulneración de la privacidad pone de relieve una preocupación creciente entre los clubes de primera división por la vigilancia aérea. Aunque el operador sostuvo que el vuelo era legal, las directrices de la Autoridad de Aviación Civil incluyen advertencias específicas sobre las expectativas de privacidad en lugares como jardines o recintos privados. Según esas directrices, el uso de estos dispositivos en lugares donde las personas esperan tener privacidad podría infringir las leyes de protección de datos.

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El propio equipo de medios del United también estuvo presente para grabar la sesión destinada a los canales oficiales, pero normalmente está sujeto a estrictos embargos en lo relativo a los planteamientos tácticos. Con un gran duelo contra el Liverpool a la vista, el Manchester United confiará en que estas «miradas desde el cielo» no hayan revelado demasiado de su plan de juego a su rival mientras atraviesa este periodo de transición.