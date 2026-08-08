Cuando hace algo más de dos meses comenzó el gran mamoneo por la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, entonces presidente y finalmente ratificado en el cargo, reveló de cara a la galería que se presentaría en muy poco tiempo una oferta muy importante por un «jugador del calibre de Cristiano Ronaldo o Kaka».

Pero ni llegó el rumoreado Michael Olise procedente del Bayern de Múnich, ni prosperó la oferta, confirmada oficialmente, por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez. Los blancos tampoco han gastado todavía la cantidad de «al menos 150 millones de euros» que Pérez había puesto sobre la mesa, aunque sí ficharon a Yan Diomande, del RB Leipzig, por un traspaso base de 125 millones.

Está claro: Olise, Álvarez, Diomande, todos son futbolistas puramente ofensivos. Pero lo que al Real le falta desde hace dos años, desde el final de la era del tridente del centro del campo formado por Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro, es un mediocentro defensivo de talla internacional. Desde luego, no se puede descartar que los madrileños cierren aún ese enorme vacío antes del final del mercado de fichajes. Pero que ahora se haya vuelto a invertir una suma descomunal en un atacante con Diomande demuestra la equivocada priorización del Real en el mercado de fichajes.

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La negativa de Rodri, un duro revés para el Real Madrid

De hecho, últimamente con Rodri ya estaba todo preparado. El madrileño de nacimiento ya había comunicado en primavera que, pese a su pasado en el Atlético de Madrid, podía imaginarse jugando para el Real. «El hecho de que haya jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real. Hay otros jugadores que han seguido ese camino», dijo.

Sin embargo, todo apunta ahora a que el mediocentro defensivo y mejor jugador del Mundial pasará del Manchester City al FC Barcelona. La oferta del Real, como dejó claro ahora su agente Pablo Barquero, fue rechazada por Rodri.

Para el Real, eso supone un duro revés. En el club estaban prácticamente convencidos de que Rodri podía convertirse en un factor decisivo en el nuevo comienzo bajo Jose Mourinho para hacer olvidar la última temporada sin títulos. Y ahora es precisamente el odiado archirrival de Cataluña el que se cruza en el camino.

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El esperado fichaje de Rodri por el Barcelona, un auténtico golpe maestro

Así, por el momento, el Real se queda en evidencia. Una vez más no tiene a nadie que pueda ordenar el juego por detrás de la línea ofensiva formada por Kylian Mbappe, Vinicius Junior y ahora Diomande. Una vez más afronta la temporada, a día de hoy, con Aurelien Tchouameni y Fede Valverde en esa posición, aunque en el pasado ya quedó claro en ambos casos que carecen de esa capacidad.

Para el Barça, en cambio, el esperado fichaje de Rodri es un auténtico golpe maestro, no solo por la eterna rivalidad con el Real. El equipo de Hansi Flick, que recientemente humilló al Real dos veces seguidas en Liga, consigue por fin un recambio de primer nivel muy necesario para el nuevamente lesionado de larga duración Frenkie de Jong. Además, Rodri llega a un equipo compuesto por varios jugadores españoles con los que el futbolista de 30 años fue campeón del mundo recientemente.

Aun así, no se puede dejar de señalar que la tensión dramática en el duelo entre el Real y el Barça sigue aumentando. El conflicto se ha ido forjando históricamente y ya suma decenas de episodios, pero los enfrentamientos del pasado reciente recuerdan a los momentos álgidos de los años 2000 en torno al controvertido traspaso de Figo del Barcelona al Madrid.

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Nueva episodio de la eterna rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Ahí está el culebrón del escándalo Negreira, que sigue latente hasta hoy y que, desde que se hizo público a principios de 2023, ha sacudido la confianza en los árbitros de la Primera División y en el que el Real se sumó al procedimiento penal contra el Barcelona como acusación particular. La consecuencia: desde entonces, especialmente en el Clásico entre ambos clubes, cada decisión arbitral controvertida se examina bajo la lupa del caso Negreira.

Este episodio desencadenó una guerra sucia tras otra. Tras la entrada del Real en el proceso, el presidente del Barça, Joan Laporta, respondió con un contraataque y calificó a los madrileños como el «club del régimen», que históricamente y hasta hoy habría sido favorecido por los árbitros.

Eso hizo que las relaciones institucionales —Pérez y Laporta, por ejemplo, trabajaron estrechamente entre bastidores en la planificación de la Superliga— se rompieran definitivamente. El final de esta alianza fue al mismo tiempo también el final del tradicional almuerzo conjunto de las directivas antes de los Clásicos. Además, el Real negó en varias ocasiones el habitual lugar de honor en el palco VIP.

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¿Cómo reaccionará el Real Madrid a la negativa de Rodri?

Y luego estuvo también el asunto de Álvarez: tras el anuncio de Pérez sobre un fichaje récord, el Real confirmó mediante un comunicado que ofreció al Atlético 150 millones de euros por el argentino, pero la oferta fue rechazada por el rival ciudadano. El Barça, que desde hace tiempo está considerado como muy interesado en Álvarez, se quedó perplejo. Con la oferta hecha pública por el Real, probablemente se elevó deliberadamente el precio del jugador de 26 años. Álvarez sigue actualmente a sueldo del Atlético.

Sin olvidar la escalada en la concesión del Balón de Oro 2024, que estos días adquiere un tono completamente nuevo. En aquel momento, el Real había boicoteado la gala de entrega del premio en protesta por la victoria de Rodri sobre Vinicius Junior.

Por tanto, el giro actual, por el que precisamente Rodri, el gran enemigo del Real de hace dos años, se marcha a Cataluña, supone una bofetada en toda la cara para los madrileños. La intensidad tóxica del duelo entre ambos clubes ya casi no conoce límites. Que habrá continuación, es seguro. Cómo reaccionará deportivamente el Real a la negativa de Rodri, en cambio, no.