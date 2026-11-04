«¿Qué puedo decir? Sin goles es difícil estar ahí», dijo el capitán del equipo suabo tras la derrota por 0-2 (0-2) ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League.

Preguntado si tenía esperanzas de ser convocado el jueves para los partidos contra Serbia en Belgrado (13 de noviembre, 20:45 horas/RTL) y contra Países Bajos en Berlín (16 de noviembre, 20:45 horas/ARD), Undav respondió: «Ninguna». Klopp ya lo había dejado fuera de la convocatoria para los cuatro primeros partidos de la Nations League.

Sin embargo, también hay que decir que Undav suma ya siete participaciones de gol en 14 partidos oficiales esta temporada. A sus dos tantos en la Copa de Alemania y la Champions League se añaden cinco asistencias en las tres competiciones.

¿Regresará Niclas Füllkrug a la selección alemana en lugar de Deniz Undav?

Con todo, otros delanteros como Niclas Füllkrug están mostrando actualmente mucho más acierto de cara a portería. El posible regreso del goleador del SV Werder Bremen a la selección alemana lleva semanas dando que hablar, pero Klopp se mostró críptico al respecto hasta el final.

Próximos partidos SER UEFA Nations League A 14:45 ALE

También pueden albergar esperanzas Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib, del Eintracht Frankfurt, que ya formaron parte de la última convocatoria. Kai Havertz (Arsenal FC) tiene su puesto asegurado, mientras que Nick Woltemade (Juventus de Turín) parece tener pocas opciones.

Klopp anunciará su convocatoria, que esta vez incluirá a unos 23 jugadores, el 5 de noviembre.