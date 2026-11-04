¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1085473633.jpgDeFodi Images
Tim Ursinus y SID
Traducido por

¿Sin opciones de volver a la selección alemana con Jürgen Klopp? Deniz Undav no cree «en absoluto» que vaya a ser convocado tras la derrota del VfB Stuttgart

UEFA Nations League A
Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Liga de Campeones
Bundesliga
Serbia vs Alemania
Alemania
J. Klopp
D. Undav

Deniz Undav, del VfB Stuttgart de la Bundesliga, no espera que el seleccionador alemán Jürgen Klopp lo convoque para los dos próximos partidos de la Nations League.

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

«¿Qué puedo decir? Sin goles es difícil estar ahí», dijo el capitán del equipo suabo tras la derrota por 0-2 (0-2) ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League.

Preguntado si tenía esperanzas de ser convocado el jueves para los partidos contra Serbia en Belgrado (13 de noviembre, 20:45 horas/RTL) y contra Países Bajos en Berlín (16 de noviembre, 20:45 horas/ARD), Undav respondió: «Ninguna». Klopp ya lo había dejado fuera de la convocatoria para los cuatro primeros partidos de la Nations League.

Sin embargo, también hay que decir que Undav suma ya siete participaciones de gol en 14 partidos oficiales esta temporada. A sus dos tantos en la Copa de Alemania y la Champions League se añaden cinco asistencias en las tres competiciones.

¿Regresará Niclas Füllkrug a la selección alemana en lugar de Deniz Undav?

Con todo, otros delanteros como Niclas Füllkrug están mostrando actualmente mucho más acierto de cara a portería. El posible regreso del goleador del SV Werder Bremen a la selección alemana lleva semanas dando que hablar, pero Klopp se mostró críptico al respecto hasta el final.

Próximos partidos
SER

SER

UEFA Nations League A

13 nov 2026

ALE

ALE

También pueden albergar esperanzas Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib, del Eintracht Frankfurt, que ya formaron parte de la última convocatoria. Kai Havertz (Arsenal FC) tiene su puesto asegurado, mientras que Nick Woltemade (Juventus de Turín) parece tener pocas opciones.

Klopp anunciará su convocatoria, que esta vez incluirá a unos 23 jugadores, el 5 de noviembre.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google