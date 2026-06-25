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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sin moverse de su asiento... la FIFA anuncia oficialmente la clasificación de la primera selección de los «terceros»

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.

El primer equipo de los ocho se clasifica oficialmente

Bosnia y Herzegovina se clasificó para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Catar en la tercera jornada del Grupo B.

Con 4 puntos, Bosnia es tercera, pero avanza como mejor tercera y aguardará al final de la fase de grupos para conocer a su rival.

Suiza terminó primera del Grupo B y Canadá, anfitriona, segunda, mientras que Catar quedó última con un punto y quedó eliminada.

La FIFA ya la incluye entre los 16 equipos que avanzan.

Empató 1-1 con Canadá, perdió 4-1 con Suiza y cerró con un 3-1 sobre Catar.

Las dos primeras de cada grupo avanzan, más los ocho mejores terceros.

Hasta ahora han avanzado 13 equipos: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Quedaron eliminadas República Checa, Catar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.



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