Sin moverse de su asiento... la FIFA anuncia oficialmente la clasificación de la primera selección de los «terceros»

Bosnia y Herzegovina se clasificó para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Catar en la tercera jornada del Grupo B.

Con 4 puntos, Bosnia es tercera, pero avanza como mejor tercera y aguardará al final de la fase de grupos para conocer a su rival.

Suiza terminó primera del Grupo B y Canadá, anfitriona, segunda, mientras que Catar quedó última con un punto y quedó eliminada.

La FIFA ya la incluye entre los 16 equipos que avanzan.

Empató 1-1 con Canadá, perdió 4-1 con Suiza y cerró con un 3-1 sobre Catar.

Las dos primeras de cada grupo avanzan, más los ocho mejores terceros.

Hasta ahora han avanzado 13 equipos: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Quedaron eliminadas República Checa, Catar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.







