Sin marcar ningún gol... ¿Cómo le quitó Messi a Mbappé el título de máximo goleador del Mundial de 2026?

Lionel Messi, capitán de Argentina, recuperó el liderato de goleo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, superando a Kylian Mbappé, aunque no anotó contra Inglaterra.

Messi guió a Argentina a la final del Mundial 2026 al dar las dos asistencias que valieron el 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, aunque él no marcó.

Tras el encuentro, «La Pulga» igualó a Kylian Mbappé como máximo goleador del torneo, con ocho tantos cada uno.

Sin embargo, se llevó el título de máximo goleador gracias a sus dos asistencias ante Inglaterra.

Según el reglamento de la FIFA, la Bota de Oro se otorga al jugador con más goles y, en caso de empate, al que tenga más asistencias.

Antes del duelo contra Inglaterra, Mbappé sumaba tres asistencias, una más que Messi; pero el argentino lo superó al llegar a cuatro, gracias a los dos pases de gol ante los “bailarines del tango”.

Cabe recordar que Mbappé le arrebató a Messi el título de máximo goleador del Mundial de 2022, tras marcar 8 goles en aquella ocasión, frente a los 7 del astro argentino.