Sin marcar: Mbappé supera a Messi en la Champions League

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, superó a su excompañero en el Paris Saint-Germain, el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami estadounidense, en la Champions League, incluso antes de marcar algún gol en la portería de la Roma.

El Real Madrid visita este miércoles a la Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

La alineación titular del equipo de la capital española, revelada por el entrenador portugués José Mourinho, incluye a Kylian Mbappé en la línea ofensiva, junto al brasileño Vinicius Junior y el marfileño Yan Diomande.

Según la cadena "Stats du Foot", este partido será el número 100 del delantero francés en el torneo europeo más fuerte a nivel de clubes.

Mbappé se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar 100 partidos en la Champions League, con 27 años y 298 días, superando a Lionel Messi, que alcanzó esa cifra de encuentros con 28 años y 84 días.

Mbappé necesita marcar un solo gol en la portería del equipo de la capital italiana para completar una noche excepcional, ya que se quedaría en solitario con el quinto puesto en la clasificación de máximos goleadores históricos de la Champions League.

El futbolista de 27 años ocupa actualmente la quinta posición, con 71 goles, aunque la comparte con el español Raúl González, leyenda del Real Madrid.

El próximo objetivo de Mbappé tras Raúl será otra de las leyendas del Real Madrid, el francés Karim Benzema, que marcó 90 goles y ocupa con ellos el cuarto puesto en la clasificación de máximos goleadores históricos de la Champions League.