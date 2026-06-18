Sin ideas y adulador de Ronaldo... La afición del Al-Nassr se rebela para impedir el nombramiento de Martínez

Las redes sociales arden entre la afición del Al-Nassr tras rumores que apuntan a la posible contratación del entrenador español Roberto Martínez, en sustitución de Jorge Jesus.

Los aficionados han inundado las redes con comentarios y tuits que rechazan la idea, pues creen que el técnico español no es la mejor opción para un equipo que busca revalidar el título de la Liga Roshen de Arabia Saudí y competir con fuerza en todas las competiciones.

Estas críticas llegan cuando la afición aún celebra la histórica temporada bajo la dirección de Jesús, quien devolvió el título de liga tras siete años.

Para la afición, se trata de un técnico sin identidad técnica clara.

La mayoría de las críticas se centran en que, a lo largo de su carrera, Martínez no ha logrado construir equipos con una identidad clara o una personalidad fuerte sobre el terreno de juego.

















Ponen como ejemplo su paso por la selección portuguesa en el Mundial de 2026, que pese a contar con una de las plantillas más potentes del torneo no mostró un juego acorde a su calidad individual.

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Además, muchos critican su excesiva dependencia de las individualidades y la falta de un juego colectivo sólido ante los rivales más fuertes.

Algunos lo tachan de «sin ideas», y otros creen que sus pocos éxitos se deben más al talento de sus jugadores que a su propia capacidad técnica.

Ronaldo, en el centro de la polémica

La polémica no se limitó al aspecto técnico, sino que se extendió a la relación entre Martínez y el capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Muchos critican que no ha gestionado bien su papel en la selección lusa y le acusan de darle un trato especial que perjudica al equipo.













Estas críticas se intensificaron tras el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial, partido en el que Ronaldo jugó completo sin marcar ni asistir.

Algunos temen que la confianza del técnico en el jugador, pese a su bajo rendimiento físico, se repita en el Al-Nassr, pues el equipo tiene una plantilla de estrellas y necesita un entrenador que tome decisiones difíciles sin mirar nombres.

El temor a perder los logros de Jesús

Pero el factor decisivo es la comparación con Jorge Jesús.

El técnico portugués dejó el Al-Nassr tras devolverlo al podio nacional y darle la Liga Roshen de Arabia Saudí por primera vez en siete años, además de imponer un sistema sólido que recuperó la competitividad del equipo.

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La afición pide un técnico que continúe el proyecto, no una nueva aventura con poco consenso.

Mientras siguen las especulaciones sobre el futuro del cuerpo técnico, la directiva del Al-Nassr busca al entrenador que dirigirá al equipo en la próxima temporada, bajo la presión de una afición que, a través de las redes sociales, intenta evitar lo que considera «una decisión equivocada».

La pregunta clave es: ¿escuchará la directiva a la afición o apostará por Martínez para liderar la próxima etapa?