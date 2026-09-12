El equipo del Al Taawoun se vio obligado a disputar media parte de su partido contra el Al Hilal en la Liga Roshn saudí con un jugador menos, pese a no haber sufrido ninguna expulsión.

El Al Hilal venció al Al Taawoun por 6-0 en el encuentro que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El partido presenció un suceso insólito, ya que el Al Taawoun se vio obligado a disputar la segunda mitad del segundo tiempo con tan solo 10 jugadores, tras la lesión de uno de sus futbolistas en el minuto 67.

Aquel suceso se produjo a causa del serbio Zarko Lazetic, director técnico del Al Taawoun, quien agotó los cinco cambios de los que disponía en el minuto 58 del encuentro, cuando iba perdiendo por cinco goles a cero.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Debido a esta decisión, el técnico serbio no pudo realizar un nuevo cambio cuando uno de sus jugadores sufrió una lesión en el minuto 67, lo que le obligó a disputar el resto del partido con tan solo 10 jugadores.

Lazetic comentó aquel suceso en unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat", donde dijo: "Si hubiera sabido que alguien se iba a lesionar, no habría agotado todos los cambios tan pronto".

Y aclaró: "Es un error y pido disculpas por ello, pero cuando vas perdiendo por un marcador amplio intentas introducir todos los cambios para mejorar el rendimiento".

Cabe recordar que algunos informes previos hablaron de la posibilidad de destituir a Lazetic de su cargo como director técnico del Al Taawoun, con la candidatura de Saad Al Shehri, exentrenador del Al Ettifaq, para asumir la responsabilidad en su lugar.