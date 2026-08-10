Sin especificar la duración: Tottenham renueva oficialmente el contrato de su jugador

El club Tottenham anunció oficialmente este lunes la renovación del contrato de su defensa neerlandés Micky van de Ven, sin especificar la duración del nuevo contrato.

El Tottenham dijo en un comunicado a través de su sitio oficial: "Nos complace anunciar que Micky van de Ven ha firmado un nuevo contrato con el club".

El comunicado oficial añadió: "Micky está considerado uno de los mejores defensas centrales de Europa, y ha destacado de forma continua desde que se unió a nosotros procedente del Wolfsburgo en agosto de 2023".

Y continuó: "Micky fue un jugador clave en nuestra conquista del título de la Europa League en 2025 —incluido un magnífico despeje del balón sobre la línea de gol en la final ante el Manchester United—, y además Micky mostró cualidades de liderazgo cuando dirigió al equipo en los seis últimos y decisivos partidos de la pasada temporada bajo la dirección de Roberto de Zerbi".

Micky dijo tras firmar el nuevo contrato: "Es un momento especial firmar un nuevo contrato y un momento de orgullo para mí y para mi familia".

Y añadió: "Siempre he querido al Tottenham, desde el primer día que puse el pie aquí. Amo al club, amo a la afición, y me he desarrollado muy bien aquí".

Y continuó: "Está clara la dirección que el club quiere seguir, y quiero ser parte de ella. Estoy ilusionado con lo que está por venir".



