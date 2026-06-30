Sin entrenador y con tres internacionales, el Sahel Español prepara al Al-Ittihad para la temporada de vuelta

El club saudí Al-Ittihad inicia la pretemporada 2026-2027 sin entrenador y sin tres de sus internacionales, buscando recuperar el éxito tras un curso decepcionante.

El curso pasado lo cerró en quinto lugar de la Liga Saudí y fue eliminado en semifinales de la Supercopa y la Copa del Rey, además de caer en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ittihad arrancará la pretemporada el martes en Yeda con exámenes médicos durante una semana.

Por ahora no hay entrenador, pues aún no se contrató al sucesor del portugués Sergio Conceição, ni al trío internacional: los saudíes Hassan Kaddash y Saleh Al-Shehri, y el argelino Hossam Aouar.

Khadsch y Al-Shehri quedaron eliminados del Mundial con Arabia Saudí en la fase de grupos, pero han sido excluidos de la primera fase de la concentración, al igual que Aouar, que se prepara con Argelia para enfrentarse a Suiza en los dieciseisavos de final el viernes.

Los tres se unirán a la segunda fase, del 14 al 31 de julio en Marbella.

El equipo disputará la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la fase preliminar.