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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

Traducido por

Sin duelos entre los grandes: se conocen los resultados del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

King Cup
Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
1ª División
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
Arabia Saudita

¿Logrará el Al-Hilal conservar el título?

La Federación Saudí de Fútbol desveló los resultados del sorteo de los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, en la actual temporada 2026-2027.

"La copa más valiosa" había arrancado con la ronda de los 32, disputada a lo largo de los tres últimos días, y que se saldó con la clasificación de 11 equipos de la Roshn Saudi League para los octavos de final, frente a 5 equipos de la Primera División.

Dos de los cinco equipos clasificados de la Primera División se enfrentarán a los dos grandes de la ciudad de Yeda; el Al Ahli y el Al Ittihad, siendo estos el Al Ula y el Al Jabalain respectivamente.

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Por su parte, el Al Hilal, vigente campeón, jugará contra el Al Hazm, mientras que el Al Nassr tendrá una cita con el Al Kholood, subcampeón de la pasada edición.

En el resto de los partidos, el Al Qadisiyah jugará contra el Neom, el Al Taawoun contra el Al Wehda, el Al Riyadh ante el Al Fayha, y el Al Orobah contra el Al Akhdoud.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

A continuación, los resultados del sorteo de los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas:

  • Al Qadisiyah - Neom
  • Al Ula - Al Ahli
  • Al Taawoun - Al Wehda                
  • Al Riyadh - Al Fayha
  • Al Hilal - Al Hazm
  • Al Nassr - Al Kholood  
  • Al Orobah - Al Akhdoud
  • Al Jabalain - Al Ittihad
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