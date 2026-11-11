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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, está a punto de disputar su histórico 126.º partido con la selección ante Croacia en el estadio de Wembley. Este récord se conmemorará con una presentación especial antes del encuentro junto a la leyenda de la portería Peter Shilton, en reconocimiento a la constancia al más alto nivel.

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Kane está a punto de batir en Wembley el récord de partidos con la selección masculina de Inglaterra

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, está a punto de hacer historia el jueves por la noche, cuando dispute su 126.º partido con la selección inglesa ante Croacia en Wembley, en un encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Así superará a Peter Shilton, que ostenta desde 1989 el récord de la selección masculina con 125 partidos a lo largo de una extraordinaria carrera de 20 años.

Para celebrar este logro histórico, está previsto un homenaje especial antes del partido en Wembley, encabezado por el propio Shilton, que le cederá el testigo formalmente.

Además, la reciente conquista del prestigioso Balón de Oro por parte de Kane recibirá un reconocimiento oficial ante la afición local.

Kane reflexiona sobre su regularidad y un hito decisivo en su carrera

Al repasar su trayectoria hasta convertirse en el jugador con más partidos con la selección masculina de Inglaterra, Kane destacó que el récord es la mayor prueba de su dedicación, del trabajo que realiza lejos de los focos y de su regularidad año tras año al máximo nivel.

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«Sin duda está entre los mayores [logros de mi carrera]. Creo que demuestra regularidad al máximo nivel y que cualquier gran jugador quiere ser capaz de rendir año tras año», afirmó Kane.

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«Alcanzar el número de partidos que llevo es una muestra de lo que mencioné en mi discurso del [Balón de Oro]: todo el trabajo lejos de los focos y la dedicación. Sin duda, es uno de los hitos más importantes de mi carrera».

Compartir el Balón de Oro en casa y elogiar la cultura del grupo

Aunque el trofeo del Balón de Oro sigue a buen recaudo en Múnich, Kane admitió que espera tenerlo en Wembley para compartir este importante reconocimiento individual con sus compañeros de selección y con los aficionados que lo han apoyado a lo largo de su trayectoria.

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«Todavía está en Múnich, pero espero que esté allí mañana. Creo que todo el mundo está muy orgulloso de que lo haya ganado», dijo Kane. «Para mí, personalmente, es estupendo ver a los chicos y a las personas que me ayudaron a ganarlo. Ha sido increíble para el Bayern de Múnich, para Inglaterra y para los aficionados ingleses. Ha sido increíble. Estoy muy agradecido por todo el apoyo».

Por su parte, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, elogió la cultura de generosidad fomentada por referentes veteranos como Kane y destacó cómo los jugadores con más experiencia acogen y orientan con naturalidad a los jóvenes que se incorporan al grupo.

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La mirada puesta en nuevos hitos y más historia

Pese a haber alcanzado la cima del fútbol internacional en número de partidos y reconocimientos individuales, Kane insiste en que no piensa ponerse límites en su carrera. El delantero, que asegura encontrarse en un estado físico excepcional, ya se ha marcado nuevos objetivos, entre ellos llegar a los 100 goles con Inglaterra.

«No me gusta poner límites a nada. En la última concentración hablamos de los 100 goles con Inglaterra. Creo que es otro hito increíble que intentaré alcanzar lo antes posible», explicó Kane.

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«En cuanto a los partidos, prefiero ir paso a paso. Nos ha ido muy bien en los torneos y hemos llegado a las últimas rondas, así que habrá oportunidades de sumar más partidos. Ahora mismo me encuentro realmente muy bien, así que espero tener muchos años por delante para ver qué más puedo conseguir».