Sorprende la ausencia de Unai Simón y Pau Cubarsi, dos piezas clave de la España campeona y dos de los tres premiados por la FIFA tras el torneo: Simón como mejor portero y Cubarsi como mejor joven.

El único del trío es el mediocampista Rodri, nombrado mejor jugador del Mundial por la FIFA, quien entró en la selección con el 15,3 % de los votos de los aficionados.

Completan la lista española el lateral izquierdo Marc Cucurella (22,5 %) y el lateral derecho Pedro Porro (18,7 %). Entre los argentinos, subcampeones tras caer 0-1 en la prórroga de la final, entraron dos: el defensa Lisandro Martínez (10,2 %) y Lionel Messi, autor de ocho goles en ocho partidos, con casi un 10 % más.

¿Qué futbolista recibió más votos en el FIFA Dream Eleven 2026?

Curiosidad: el portero más votado fue Vozinha, de Cabo Verde, debutante en el Mundial. Llegó a dieciseisavos tras un 0-0 ante España y cayó 2-3 en prórroga contra Argentina. Con 40 años, obtuvo el 39,6 %.

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A Messi se suman dos delanteros: el noruego Erling Haaland, autor de siete goles en cinco partidos (27,4 %), y el máximo anotador del torneo, Kylian Mbappé, que marcó diez tantos en ocho encuentros y lidera la lista histórica con 22 goles. El jugador del Real Madrid quedó segundo, con un 29,8 % de los votos, solo por detrás de Vozinha.

Mbappé superó por poco a Jude Bellingham (29 %) y a Michael Olise (18,9 %), mientras que su compañero en el Bayern, Dayot Upamecano, cerró la lista con un 14,9 %.