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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¡Sin dos campeones del mundo galardonados! La alineación oficial del Mundial 2026 depara grandes sorpresas

World Cup
Francia
España
Pau Cubarsí
Unai Simón
K. Mbappe

Los aficionados votaron y ya se anunció el «FIFA Dream Eleven 2026» del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Sorprende la ausencia de Unai Simón y Pau Cubarsi, dos piezas clave de la España campeona y dos de los tres premiados por la FIFA tras el torneo: Simón como mejor portero y Cubarsi como mejor joven.

El único del trío es el mediocampista Rodri, nombrado mejor jugador del Mundial por la FIFA, quien entró en la selección con el 15,3 % de los votos de los aficionados.

Completan la lista española el lateral izquierdo Marc Cucurella (22,5 %) y el lateral derecho Pedro Porro (18,7 %). Entre los argentinos, subcampeones tras caer 0-1 en la prórroga de la final, entraron dos: el defensa Lisandro Martínez (10,2 %) y Lionel Messi, autor de ocho goles en ocho partidos, con casi un 10 % más.

¿Qué futbolista recibió más votos en el FIFA Dream Eleven 2026?

Curiosidad: el portero más votado fue Vozinha, de Cabo Verde, debutante en el Mundial. Llegó a dieciseisavos tras un 0-0 ante España y cayó 2-3 en prórroga contra Argentina. Con 40 años, obtuvo el 39,6 %.

Vozinha messiGetty Images

A Messi se suman dos delanteros: el noruego Erling Haaland, autor de siete goles en cinco partidos (27,4 %), y el máximo anotador del torneo, Kylian Mbappé, que marcó diez tantos en ocho encuentros y lidera la lista histórica con 22 goles. El jugador del Real Madrid quedó segundo, con un 29,8 % de los votos, solo por detrás de Vozinha.

Mbappé superó por poco a Jude Bellingham (29 %) y a Michael Olise (18,9 %), mientras que su compañero en el Bayern, Dayot Upamecano, cerró la lista con un 14,9 %.

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