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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sin Donis... Reunión de urgencia en la selección saudí tras la goleada de España

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
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G. Donis
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia

El entrenador griego recibió muchas críticas tras la goleada en su contra.

La delegación saudí, en Estados Unidos, se reunió de urgencia tras perder 0-4 contra España en el Mundial 2026.

La selección saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», al terminar el encuentro el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes, se reunió con los jugadores en el vestuario.

El seleccionador griego, Georgios Donis, no acudió porque atendía una rueda de prensa, aunque sí estuvo Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol.

Donis recibió duras críticas por modificar el estilo de juego y optar por una defensa de cinco, algo que no había hecho desde su llegada en abril.

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El equipo aún puede avanzar: debe vencer a Cabo Verde el sábado para alcanzar los dieciseisavos.

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