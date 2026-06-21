Sin Donis... Reunión de urgencia en la selección saudí tras la goleada de España

La delegación saudí, en Estados Unidos, se reunió de urgencia tras perder 0-4 contra España en el Mundial 2026.

La selección saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», al terminar el encuentro el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes, se reunió con los jugadores en el vestuario.

El seleccionador griego, Georgios Donis, no acudió porque atendía una rueda de prensa, aunque sí estuvo Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol.

Donis recibió duras críticas por modificar el estilo de juego y optar por una defensa de cinco, algo que no había hecho desde su llegada en abril.

El equipo aún puede avanzar: debe vencer a Cabo Verde el sábado para alcanzar los dieciseisavos.