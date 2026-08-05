Sin coste alguno: un excampeón del mundo se une a la Liga Saudí

El excampeón del mundo se incorpora a la Liga Roshn saudí, sin ningún coste económico, para convertirse en el más reciente de sus fichajes de peso durante el actual mercado de fichajes estival.

El Abha, recién ascendido a la Liga Roshn saudí, publicó un vídeo en el que anunció la contratación del centrocampista francés Nabil Fekir.

Fekir se unirá al club saudí en un traspaso libre, tras finalizar su contrato con su anterior equipo, el Al Jazira emiratí, al término de la pasada temporada.

El Abha no reveló los detalles de la operación, aunque informaciones periodísticas previas confirmaron que el jugador de 33 años se incorporará con un contrato de una temporada, con una cláusula que permite la renovación por una temporada adicional.

El futbolista francés representa un refuerzo de peso para el Abha, sobre todo teniendo en cuenta que ya se proclamó campeón del Mundial de 2018 en Rusia con la selección de su país, donde disputó todos los partidos como suplente, sin anotar ni asistir en ningún gol.

Fekir cuenta con una trayectoria brillante: destacó de forma notable con el Olympique de Lyon entre 2013 y 2019, antes de vivir una exitosa etapa de cinco años con la camiseta del Real Betis español, para después recalar en la liga emiratí a través del Al Jazira en 2024.

Nabil Fekir ofreció un gran nivel con el equipo emiratí durante la pasada temporada, en la que disputó 25 partidos, marcó 10 goles y dio 4 asistencias.