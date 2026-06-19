Sin cambios tras el partido contra Brasil... Marruecos da a conocer su alineación para el partido contra Escocia

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación que enfrentará a Escocia en instantes en el estadio Gillette, en la segunda jornada del Mundial.
Marruecos debutó con un 1-1 ante Brasil, mientras que Escocia venció 1-0 a Haití.
Wahbi mantiene el mismo once que enfrentó a Brasil, sin cambios. En el único precedente, en Francia 1998, los Leones del Atlas ganaron 3-0.
A continuación, la alineación de Marruecos:
Portero: Yassine Bono
Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad
Centrocampistas: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Nael El Ainaoui
Delantero: Ibrahim Díaz.
Por su parte, Stephen Clarke, seleccionador de Escocia, ha dado a conocer la alineación de su equipo, que es la siguiente:
Portero: Angus John
Defensa: Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson
Centrocampistas: Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson
Delantero: Shee Adams.