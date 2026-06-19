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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Sin cambios tras el partido contra Brasil... Marruecos da a conocer su alineación para el partido contra Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Escocia
Marruecos
EE. UU.

Díaz capitanea a Marruecos frente a Escocia

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación que enfrentará a Escocia en instantes en el estadio Gillette, en la segunda jornada del Mundial.

Marruecos debutó con un 1-1 ante Brasil, mientras que Escocia venció 1-0 a Haití.

Wahbi mantiene el mismo once que enfrentó a Brasil, sin cambios. En el único precedente, en Francia 1998, los Leones del Atlas ganaron 3-0.

A continuación, la alineación de Marruecos:

Portero: Yassine Bono

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad

Centrocampistas: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Nael El Ainaoui

Delantero: Ibrahim Díaz.

Por su parte, Stephen Clarke, seleccionador de Escocia, ha dado a conocer la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Angus John

Defensa: Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson

Centrocampistas: Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson

Delantero: Shee Adams.

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